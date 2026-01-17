Трамп опроверг сообщения о предложении главе JPMorgan Chase возглавить ФРС

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Трамп опроверг сообщения о том, что он якобы предложил пост председателя Федеральной резервной системы главе банка JPMorgan Chase Джейми Даймону.
«
"В статье на первой полосе лживой Wall Street Journal без какой-либо проверки утверждается, что я якобы предлагал Джейми Даймону из JPMorgan Chase должность председателя ФРС. Это утверждение абсолютно не соответствует действительности, никакого такого предложения никогда не было", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на соответствующий пост в начале 2026 года, назвав текущего главу ФРС Джерома Пауэлла "упрямым волом". Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории - речь шла о реконструкции комплекса зданий ФРС.