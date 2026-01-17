Рейтинг@Mail.ru
Трамп опроверг сообщения о предложении главе JPMorgan Chase возглавить ФРС - РИА Новости, 17.01.2026
20:39 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/tramp-2068543773.html
Трамп опроверг сообщения о предложении главе JPMorgan Chase возглавить ФРС
Трамп опроверг сообщения о предложении главе JPMorgan Chase возглавить ФРС
Президент США Трамп опроверг сообщения о том, что он якобы предложил пост председателя Федеральной резервной системы главе банка JPMorgan Chase Джейми Даймону. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T20:39:00+03:00
2026-01-17T20:39:00+03:00
в мире
сша
джером пауэлл
федеральная резервная система сша
jpmorgan chase & co.
в мире, сша, джером пауэлл, федеральная резервная система сша, jpmorgan chase & co.
В мире, США, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США, JPMorgan Chase & Co.
Трамп опроверг сообщения о предложении главе JPMorgan Chase возглавить ФРС

Трамп опроверг сообщения, что он предложил главе JPMorgan Chase возглавить ФРС

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Трамп опроверг сообщения о том, что он якобы предложил пост председателя Федеральной резервной системы главе банка JPMorgan Chase Джейми Даймону.
«
"В статье на первой полосе лживой Wall Street Journal без какой-либо проверки утверждается, что я якобы предлагал Джейми Даймону из JPMorgan Chase должность председателя ФРС. Это утверждение абсолютно не соответствует действительности, никакого такого предложения никогда не было", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Ранее Трамп пообещал объявить кандидата на соответствующий пост в начале 2026 года, назвав текущего главу ФРС Джерома Пауэлла "упрямым волом". Трамп неоднократно критиковал Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Трамп также отмечал ранее, что действия Пауэлла стоят США триллионы долларов, а также сопровождаются одной из самых некомпетентных и коррумпированных реконструкций в истории - речь шла о реконструкции комплекса зданий ФРС.
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Трамп намерен подать в суд на банк JPMorgan Chase
В миреСШАДжером ПауэллФедеральная резервная система СШАJPMorgan Chase & Co.
 
 
