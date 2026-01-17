Рейтинг@Mail.ru
Трамп считает, что в Иране должно смениться руководство - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/tramp-2068541893.html
Трамп считает, что в Иране должно смениться руководство
Трамп считает, что в Иране должно смениться руководство - РИА Новости, 17.01.2026
Трамп считает, что в Иране должно смениться руководство
Президент США Дональд Трамп на фоне недавних протестов в Иране заявил, что стране, по его мнению, необходимо новое руководство. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T20:22:00+03:00
2026-01-17T20:22:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
дональд трамп
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20260109/iran-2067046087.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп, ситуация с курсами валют и ценами на нефть
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Трамп считает, что в Иране должно смениться руководство

Трамп после протестов в Иране заявил, что стране необходимо новое руководство

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне недавних протестов в Иране заявил, что стране, по его мнению, необходимо новое руководство.
«
"Настало время искать новое руководство в Иране", - сказал Трамп в интервью изданию Politico.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года изначально из-за девальвации национальной валюты, но после призывов Резы Пехлеви, сына свергнутого иранского шаха, переросли в беспорядки и акции против властей. В стране перестал работать интернет, сообщалось о жертвах со стороны протестующих и правоохранителей. Тегеран 12 января взял ситуацию под контроль.
Трамп поддержал участников беспорядков и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. Тегеран назвал эти заявления угрожающими суверенитету республики.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Сын свергнутого шаха Ирана попросил Трампа вмешаться на фоне протестов
9 января, 21:32
 
В миреИранТегеран (город)СШАДональд ТрампСитуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала