Трамп считает, что в Иране должно смениться руководство
Трамп считает, что в Иране должно смениться руководство - РИА Новости, 17.01.2026
Трамп считает, что в Иране должно смениться руководство
Президент США Дональд Трамп на фоне недавних протестов в Иране заявил, что стране, по его мнению, необходимо новое руководство. РИА Новости, 17.01.2026
