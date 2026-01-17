Рейтинг@Mail.ru
20:19 17.01.2026
Трамп намерен подать в суд на банк JPMorgan Chase
© AP Photo / Mark LennihanШтаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель подаст в суд на банк JPMorgan Chase за отказ обслуживать его после событий штурма Капитолия 6 января 2021 года.
После 6 января 2021 года некоторые личные счета Трампа, а также счета его компаний в ряде банков закрыли.
"В течение ближайших двух недель я подам в суд на JPMorgan Chase за неправомерный и недопустимый отказ в обслуживании меня после протестов 6 января", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Шестого января 2021 года сторонники Трампа, первый президентский срок которого подходил к концу, ворвались в здание Капитолия, чтобы помешать утверждению итогов выборов главы государства, прошедших в ноябре 2020 года. Это привело к массовым арестам. События 6 января стали поводом к попытке импичмента Трампа и одним из эпизодов на процессе о приписываемых ему попытках переиграть в свою пользу итоги выборов 2020 года.
Президент США Дональд Трамп выступает перед законодателями-республиканцами из палаты представителей США в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Трамп заявил республиканцам, что умнее их, но потом поправился
В миреСШАДональд ТрампJPMorgan Chase & Co.
 
 
