США пытаются купить Гренландию уже более 150 лет, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты пытаются договориться с Данией о приобретении Гренландии уже более 150 лет, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Никто не посмеет посягнуть на этот священный участок земли, тем более что на кону стоит национальная безопасность Соединенных Штатов и мира в целом", - подчеркнул президент.