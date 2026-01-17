Рейтинг@Mail.ru
США пытаются купить Гренландию уже более 150 лет, заявил Трамп
20:15 17.01.2026
США пытаются купить Гренландию уже более 150 лет, заявил Трамп
США пытаются купить Гренландию уже более 150 лет, заявил Трамп - РИА Новости, 17.01.2026
США пытаются купить Гренландию уже более 150 лет, заявил Трамп
Соединенные Штаты пытаются договориться с Данией о приобретении Гренландии уже более 150 лет, сообщил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 17.01.2026
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, НАТО
США пытаются купить Гренландию уже более 150 лет, заявил Трамп

Трамп: США пытаются реализовать сделку по Гренландии уже более 150 лет

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты пытаются договориться с Данией о приобретении Гренландии уже более 150 лет, сообщил президент США Дональд Трамп.
"Соединенные Штаты пытаются осуществить эту сделку (по приобретению Гренландии - ред.) уже более 150 лет", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Трамп прокомментировал отправку европейских военных в Гренландию
Вчера, 19:47
Трамп также высказался в пользу жестких мер, чтобы покончить с нынешней напряженностью вокруг острова.
"Никто не посмеет посягнуть на этот священный участок земли, тем более что на кону стоит национальная безопасность Соединенных Штатов и мира в целом", - подчеркнул президент.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в автономную датскую территорию в рамках операции "Арктическая стойкость" уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия и Словения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Дания не сможет потребовать у Украины помощи в защите Гренландии, пишут СМИ
Вчера, 18:40
 
