США готовы к переговорам по Гренландии с любыми странами, заявил Трамп
19:48 17.01.2026
США готовы к переговорам по Гренландии с любыми странами, заявил Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы к немедленным переговорам с Данией и любыми другими странами для решения вопроса о статусе... РИА Новости, 17.01.2026
Трамп: США готовы к немедленным переговорам по Гренландии с любыми странами

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США готовы к немедленным переговорам с Данией и любыми другими странами для решения вопроса о статусе Гренландии.
"Соединённые Штаты Америки открыты для немедленных переговоров с Данией и/или любыми из этих стран, которые поставили столь многое под угрозу, несмотря на всё, что мы делали для них на протяжении многих десятилетий, включая обеспечение максимальной защиты", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Слабоумие без отваги: Европа отправляется воевать с Америкой
16 января, 08:00
 
Заголовок открываемого материала