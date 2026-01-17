Рейтинг@Mail.ru
Трамп прокомментировал отправку европейских военных в Гренландию
19:47 17.01.2026
Трамп прокомментировал отправку европейских военных в Гренландию
Трамп прокомментировал отправку европейских военных в Гренландию
в мире
гренландия
сша
дания
дональд трамп
нато
гренландия
сша
дания
в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп, нато
В мире, Гренландия, США, Дания, Дональд Трамп, НАТО
Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне отправки европейских военных в Гренландию заявил, что у острова для обороны есть только "две собачьих упряжки", одна из которых появилась лишь недавно.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в Гренландию уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания и Германия.
"В настоящее время у нее (Гренландии - ред.) есть лишь две собачьи упряжки для защиты, одну из которых добавили совсем недавно", - написал американский лидер в своей соцсети Truth Social.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
США вводят пошлины против стран Северной Европы из-за Гренландии
В миреГренландияСШАДанияДональд ТрампНАТО
 
 
