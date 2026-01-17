Рейтинг@Mail.ru
США введут пошлины против стран Северной Европы из-за Гренландии
19:42 17.01.2026 (обновлено: 20:44 17.01.2026)
США введут пошлины против стран Северной Европы из-за Гренландии
США введут пошлины против стран Северной Европы из-за Гренландии - РИА Новости, 17.01.2026
США введут пошлины против стран Северной Европы из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за позиции... РИА Новости, 17.01.2026
США введут пошлины против стран Северной Европы из-за Гренландии

Трамп с февраля введет пошлины против стран Северной Европы из-за Гренландии

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за позиции по Гренландии.
"Начиная с 1 февраля 2026 года все вышеупомянутые страны будут облагаться пошлиной в десять процентов на все товары, поставляемые в США", — написал он в соцсети Truth Social.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Дания не сможет потребовать у Украины помощи в защите Гренландии, пишут СМИ
Вчера, 18:40
С 1 июня тариф вырастет до 25 процентов, а сама пошлина будет подлежать уплате до достижения "полного и окончательного приобретения Гренландии". Как утверждает Трамп, Штаты готовы к немедленным переговорам о статусе острова с любыми из перечисленных стран.
По его словам, США долгие годы субсидировали Данию и все страны ЕС без какой-либо компенсации с их стороны. Теперь же они якобы "ведут опасную игру", препятствуя осуществлению его притязаний на Гренландию.

Планы Трампа на Гренландию

С начала второго срока президент США не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью страны, а после военной операции в Венесуэле Трамп уже откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг этой автономной территории в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь две собачьи упряжки.
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, большинство жителей которой, а также представители власти выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Глава Минобороны Бельгии признал, что ЕС не может победить США в Гренландии
Вчера, 13:10
На этой неделе главы МИД Дании и Гренландии встретились с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, но изменить американскую позицию по острову им так и не удалось. А перед переговорами Трамп и вовсе потребовал от Копенгагена "убраться" из Гренландии.
Европейские страны НАТО заявили о готовности направить туда чуть более 30 военных, однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, и это не повлияет на планы президента США.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что остров принадлежит Дании.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В США призвали раздавить европейский контингент в Гренландии, как жуков
Вчера, 07:17
 
В миреДанияГренландияСШАДональд ТрампЕвросоюзЕвропаВведение Трампом пошлин на импортПошлины
 
 
