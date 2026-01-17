Трамп назвал условие эффективной работы системы ПРО "Золотой купол"

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Система ПРО "Золотой купол" может эффективно работать только с учетом включения в нее Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

В среду американский президент отметил, что США нужна Гренландия ради национальной безопасности, а также она важна для планируемой реализации проекта противоракетной системы.

« "Эта блестящая, но чрезвычайно сложная система (ПРО "Золотой купол" - ред.) может работать с максимальной эффективностью только в том случае, если эта территория (Гренландия - ред.) будет включена в нее, учитывая все углы, границы и параметры", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

По словам президента, необходимость приобретения Гренландии особенно важна именно в связи с созданием "Золотого купола".

"В настоящее время на программы безопасности, связанные с "Куполом", тратятся сотни миллиардов долларов, в том числе на возможную защиту Канады", - добавил Трамп.

В мае 2025 года американский лидер анонсировал трехлетний план создания системы "Золотой купол" - многоуровневой системы ПРО, предназначенной для перехвата ракет, направляющихся в сторону Соединенных Штатов, - стоимостью в 175 миллиардов долларов, не раскрыв источники финансирования.