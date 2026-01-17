https://ria.ru/20260117/tramp-2068536849.html
Трамп обвинил европейские страны в опасной игре из-за Гренландии
Трамп обвинил европейские страны в опасной игре из-за Гренландии
ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил европейские страны в опасной игре из-за Гренландии.
"Вдобавок ко всему остальному Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия отправились в Гренландию с неизвестными целями", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Он заявил, что эти страны "играют в очень опасную игру".
"Это очень опасная ситуация для сохранения, безопасности и выживания нашей планеты. Эти страны, которые играют в эту очень опасную игру, создали такой уровень риска, который неприемлем…" - добавил Трамп.