Дания не сможет помешать России взять под контроль Гренландию, заявил Трамп
Дания не сможет помешать России взять под контроль Гренландию, заявил Трамп - РИА Новости, 17.01.2026
Дания не сможет помешать России взять под контроль Гренландию, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп утверждает, что Дания не в состоянии ничего сделать, чтобы помешать России и Китаю, если они захотят, взять под контроль Гренландию.
2026-01-17T19:31:00+03:00
2026-01-17T19:31:00+03:00
2026-01-17T19:44:00+03:00
в мире
дания
россия
гренландия
дональд трамп
дания
россия
гренландия
Дания не сможет помешать России взять под контроль Гренландию, заявил Трамп
Трамп: Дания не сможет помешать России и Китаю взять под контроль Гренландию