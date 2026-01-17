https://ria.ru/20260117/tramp-2068521703.html
"Отвлек внимание". СМИ рассказали, какой удар нанес Трамп по Украине
В Европе обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп переключил свое внимание с Украины на Гренландию, сообщает Politico со ссылкой на группу чиновников. РИА Новости, 17.01.2026
"Отвлек внимание". СМИ рассказали, какой удар нанес Трамп по Украине
Politico: стремление Трампа забрать Гренландию отвлекает внимание от Украины