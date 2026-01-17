Рейтинг@Mail.ru
"Отвлек внимание". СМИ рассказали, какой удар нанес Трамп по Украине
17:22 17.01.2026
"Отвлек внимание". СМИ рассказали, какой удар нанес Трамп по Украине
В Европе обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп переключил свое внимание с Украины на Гренландию, сообщает Politico со ссылкой на группу чиновников. РИА Новости, 17.01.2026
© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Европе обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп переключил свое внимание с Украины на Гренландию, сообщает Politico со ссылкой на группу чиновников.
"Одержимость Трампа приобретением Гренландии <…> отвлекла внимание от Украины и даже перенаправила ресурсы на Гренландию", — говорится в материале.
Военные в Нууке - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
По словам европейского политика, пожелавшего сохранить анонимность, эти шаги осложняют усилия Европы по созданию сильного, единого фронта, поскольку США активно добиваются мирного соглашения, которое положит конец конфликту на Украине.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Американский президент Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Флаг Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны — участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
В пятницу Трамп заявил, что может ввести пошлины против стран, не согласных с притязаниями Вашингтона.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
