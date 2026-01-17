Трамп приказал готовиться к удару по Ирану, но передумал, пишет WSJ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп приказывал Пентагону 13 января готовиться к удару по Ирану, однако изменил решение, прислушавшись к советникам, сообщает газета Президент США Дональд Трамп приказывал Пентагону 13 января готовиться к удару по Ирану, однако изменил решение, прислушавшись к советникам, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

"В ту ночь американские военные отправились спать, ожидая, что на следующий день президент отдаст окончательный приказ об атаке. <...> Но Трамп выслушивал альтернативные точки зрения", — говорится в сообщении.

По данным издания, военные чиновники уже обдумывали варианты действий в исламской республике и получали неофициальные брифинги от советников Верховного главнокомандующего, в том числе от вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио . Тем не менее хозяина Белого дома убедили, что Штатам не хватит средств в регионе, чтобы одновременно провести масштабную атаку в Иране и защитить войска и союзников на Ближнем Востоке

Кроме того, нанесение удара по Ирану могло бы привести к затяжному конфликту на этой территории, предупредили советники.

Трамп отменил все контакты с иранскими официальными лицами в декабре, когда там вспыхнули общественные волнения. Он поддержал протестующих и допустил любые варианты действий против Ирана, включая удары с воздуха. В Тегеране , в свою очередь, заявили, что заявления американского лидера угрожают суверенитету исламской республики.

Беспорядки в Иране

Протесты начались из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал ко всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.

В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны перестал работать интернет.

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США Израиль . Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.

Трамп пригрозил нанести "беспрецедентные удары" по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если иранским силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.