WSJ: Трамп доволен операцией по захвату Мадуро
WSJ: Трамп доволен операцией по захвату Мадуро - РИА Новости, 17.01.2026
WSJ: Трамп доволен операцией по захвату Мадуро
Президент США Дональд Трамп чувствует себя воодушевленным после операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T08:48:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
WSJ: Трамп доволен операцией по захвату Мадуро
WSJ: Трамп чувствует себя воодушевленным после операции США по захвату Мадуро