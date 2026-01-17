Рейтинг@Mail.ru
WSJ: Трамп доволен операцией по захвату Мадуро
08:48 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/tramp-2068466027.html
WSJ: Трамп доволен операцией по захвату Мадуро
WSJ: Трамп доволен операцией по захвату Мадуро - РИА Новости, 17.01.2026
WSJ: Трамп доволен операцией по захвату Мадуро
Президент США Дональд Трамп чувствует себя воодушевленным после операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает газета Wall Street... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T08:48:00+03:00
2026-01-17T08:48:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
николас мадуро
дональд трамп
силия флорес
удары сша по венесуэле
сша
венесуэла
нью-йорк (город)
в мире, сша, венесуэла, нью-йорк (город), николас мадуро, дональд трамп, силия флорес, удары сша по венесуэле
В мире, США, Венесуэла, Нью-Йорк (город), Николас Мадуро, Дональд Трамп, Силия Флорес, Удары США по Венесуэле
WSJ: Трамп доволен операцией по захвату Мадуро

WSJ: Трамп чувствует себя воодушевленным после операции США по захвату Мадуро

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп чувствует себя воодушевленным после операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников американской администрации.
"Президент чувствует себя воодушевленным январской операцией, в результате которой был захвачен лидер Венесуэлы Николас Мадуро", - пишет издание.
По его данным, Трамп неоднократно обсуждал с чиновниками подробности операции и заявлял советникам, что противники боятся и уважают США.
При этом, как отмечает издание, советники и министры в личном общении хвалят американского президента, тогда как конгрессмены-республиканцы почти не высказывают никаких возражений против его повестки.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму".
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право.
В миреСШАВенесуэлаНью-Йорк (город)Николас МадуроДональд ТрампСилия ФлоресУдары США по Венесуэле
 
 
