Трамп принял участие в церемонии переименования части бульвара в его честь

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии переименования в его честь участка Южного бульвара во Флориде, ведущего от аэропорта к его поместью Мар-а-Лаго, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Палм-Бич и Уэст-Палм-Бич ранее проголосовали за переименование отрезка в около шести километров в President Donald J. Trump Boulevard вопреки недовольству некоторых жителей. Как они отмечали, переименование было одобрено для того, чтобы сохранить партнерские отношения с федеральным правительством.
Церемония прошла в его поместье в Палм-Бич. В честь Трампа
в США
ранее уже назвали улицы или отрезки дорог в городе Хайалиа, Флорида
- President Donald J. Trump Avenue, в штате Монтана
- Trump Drive, в штате Оклахома
- President Donald J. Trump Highway.