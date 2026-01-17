Трамп принял участие в церемонии переименования части бульвара в его честь

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии переименования в его честь участка Южного бульвара во Флориде, ведущего от аэропорта к его поместью Мар-а-Лаго, передает корреспондент РИА Новости.

Власти Палм-Бич и Уэст-Палм-Бич ранее проголосовали за переименование отрезка в около шести километров в President Donald J. Trump Boulevard вопреки недовольству некоторых жителей. Как они отмечали, переименование было одобрено для того, чтобы сохранить партнерские отношения с федеральным правительством.