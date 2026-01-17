Рейтинг@Mail.ru
Трамп принял участие в церемонии переименования части бульвара в его честь - РИА Новости, 17.01.2026
02:43 17.01.2026
Трамп принял участие в церемонии переименования части бульвара в его честь
Трамп принял участие в церемонии переименования части бульвара в его честь
Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии переименования в его честь участка Южного бульвара во Флориде, ведущего от аэропорта к его поместью... РИА Новости, 17.01.2026
в мире
сша
флорида
монтана
дональд трамп
сша
флорида
монтана
2026
Дарья Буймова
в мире, сша, флорида, монтана, дональд трамп
Трамп принял участие в церемонии переименования части бульвара в его честь

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп принял участие в церемонии переименования в его честь участка Южного бульвара во Флориде, ведущего от аэропорта к его поместью Мар-а-Лаго, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Палм-Бич и Уэст-Палм-Бич ранее проголосовали за переименование отрезка в около шести километров в President Donald J. Trump Boulevard вопреки недовольству некоторых жителей. Как они отмечали, переименование было одобрено для того, чтобы сохранить партнерские отношения с федеральным правительством.
Церемония прошла в его поместье в Палм-Бич. В честь Трампа в США ранее уже назвали улицы или отрезки дорог в городе Хайалиа, Флорида - President Donald J. Trump Avenue, в штате Монтана - Trump Drive, в штате Оклахома - President Donald J. Trump Highway.
