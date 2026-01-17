Трамп получил желанную награду, но есть нюанс

Ну наконец-то: Дональд Трамп получил Нобелевскую премию мира! Нобелиат прошлого года, венесуэльская оппозиционерша Мария Корина Мачадо во время встречи в Белом доме вручила американскому президенту специально подготовленную грамоту с благодарностью и вставленной в рамку медалью нобелевского лауреата — и Трамп просто светился от радости.
Мачадо объяснила свой поступок тем, что хотела отметить "уникальную приверженность Трампа нашей свободе", — и сравнила этот жест с тем, что в свое время был сделан генералом Лафайетом в отношении Симона Боливара. Француз, герой американской войны за независимость, подарил "освободителю" Латинской Америки и отцу-основателю Венесуэлы (то есть Великой Колумбии, частью которой и была Венесуэла) медаль с профилем президента США Вашингтона, а теперь она передает наследнику Вашингтона свою медаль. Причем даже не от себя лично, а от "народа Боливара" — то есть венесуэльцев. Потому что Трамп "привержен свободе политзаключенных Венесуэлы и всех венесуэльцев".
Получается, Трамп получил медаль за похищение венесуэльского президента Мадуро, — потому что до 3 января Мачадо не выражала намерения передать медаль президенту. Понятно, что дама-оппозиционерка хотела бы, чтобы Трамп в ответ поддержал ее претензии на президентский пост в Венесуэле, но Дональд ограничился благодарностью "замечательной женщине" за "прекрасный жест взаимного уважения". Не очень понятно, в чем выражается взаимность, — но, похоже, Трамп действительно считает, что венесуэльцы были должны ему за похищение Мадуро. Попытка Мачадо притянуть к операции с "нобелем" Боливара выглядит очень странно: латиномериканский герой якобы потом никогда не расставался с медалью с изображением Вашингтона, она даже заявила, что на портретах Боливара можно увидеть эту медаль у него на груди.
Но дело в том, что Лафайет не вручал Боливару свою медаль, они вообще никогда не встречались. В 1825 году маркиз приехал в США, встретил там сына Боливара — и через него передал ему подарки: роскошные пистолеты (их несколько лет назад очень задорого продали на аукционе в Штатах), портрет Вашингтона, прядь его волос и золотую медаль с его изображением. Отец-основатель США действительно был кумиром для отца-основателя Венесуэлы, так что выбор подарков был неслучаен. Но на груди Боливар (умерший через пять лет) носил скорее медальон с прядью волос Вашингтона — именно с ним он изображен даже на конной статуе, что стоит в американской столице (построенной на венесуэльские деньги). То есть Боливар был поклонником Вашингтона — и Лафайет не делился с ним собственной наградой, а переданная золотая медаль была, вероятнее всего, просто памятным выпуском, а не знаком отличия.
А вот Мачадо передала именно свою личную награду, причем присужденную ей во многом из-за того, что Нобелевский комитет очень не хотел отмечать Трампа, который буквально выклянчивал ее. Абсурд в квадрате: сначала Нобелевку дают "из вредности" (это не значит, что Трамп был достоин, но выбор Мачадо был явно связан с уже начатой тогда Трампом операцией по блокаде Венесуэлы), потом лауреат передает знак отличия тому, кто так хотел заполучить награду и при этом еще и напал на ее страну (и от которого зависит ее карьера). При этом все понимают, что никакая передача звания совершенно невозможна. Трамп получил медаль, по сути, просто как коллекционер. Да, у него теперь есть очень редкий (но далеко не самый редкий) знак отличия, которым можно хвастаться перед друзьями и подчиненными. Но у него нет звания лауреата Нобелевской премии мира — и теперь уже практически наверняка никогда не будет. Если только в ближайшие годы Норвегия (напомним, Нобелевская премия мира вручается в Осло) не будет включена в состав США.