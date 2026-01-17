Трамп получил желанную награду, но есть нюанс

Получается, Трамп получил медаль за похищение венесуэльского президента Мадуро, — потому что до 3 января Мачадо не выражала намерения передать медаль президенту. Понятно, что дама-оппозиционерка хотела бы, чтобы Трамп в ответ поддержал ее претензии на президентский пост в Венесуэле, но Дональд ограничился благодарностью "замечательной женщине" за "прекрасный жест взаимного уважения". Не очень понятно, в чем выражается взаимность, — но, похоже, Трамп действительно считает, что венесуэльцы были должны ему за похищение Мадуро. Попытка Мачадо притянуть к операции с "нобелем" Боливара выглядит очень странно: латиномериканский герой якобы потом никогда не расставался с медалью с изображением Вашингтона, она даже заявила, что на портретах Боливара можно увидеть эту медаль у него на груди.

Но дело в том, что Лафайет не вручал Боливару свою медаль, они вообще никогда не встречались. В 1825 году маркиз приехал в США, встретил там сына Боливара — и через него передал ему подарки: роскошные пистолеты (их несколько лет назад очень задорого продали на аукционе в Штатах), портрет Вашингтона, прядь его волос и золотую медаль с его изображением. Отец-основатель США действительно был кумиром для отца-основателя Венесуэлы, так что выбор подарков был неслучаен. Но на груди Боливар (умерший через пять лет) носил скорее медальон с прядью волос Вашингтона — именно с ним он изображен даже на конной статуе, что стоит в американской столице (построенной на венесуэльские деньги). То есть Боливар был поклонником Вашингтона — и Лафайет не делился с ним собственной наградой, а переданная золотая медаль была, вероятнее всего, просто памятным выпуском, а не знаком отличия.