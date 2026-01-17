Рейтинг@Mail.ru
Трамп получил желанную награду, но есть нюанс - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 17.01.2026 (обновлено: 08:01 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/tramp-2068429195.html
Трамп получил желанную награду, но есть нюанс
Трамп получил желанную награду, но есть нюанс - РИА Новости, 17.01.2026
Трамп получил желанную награду, но есть нюанс
Ну наконец-то: Дональд Трамп получил Нобелевскую премию мира! Нобелиат прошлого года, венесуэльская оппозиционерша Мария Корина Мачадо во время встречи в Белом... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T08:00:00+03:00
2026-01-17T08:01:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
симон боливар
мария корина мачадо
удары сша по венесуэле
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068400350_0:36:1536:900_1920x0_80_0_0_afdbe8bd241443cfc29aba0e0387a890.jpg
https://ria.ru/20260116/evropa-2068179019.html
https://ria.ru/20260116/putin-2068186399.html
венесуэла
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/10/2068400350_79:0:1444:1024_1920x0_80_0_0_3f26446de40485ac07351655e74ca211.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, симон боливар, мария корина мачадо, удары сша по венесуэле, аналитика
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Симон Боливар, Мария Корина Мачадо, Удары США по Венесуэле, Аналитика

Трамп получил желанную награду, но есть нюанс

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Ну наконец-то: Дональд Трамп получил Нобелевскую премию мира! Нобелиат прошлого года, венесуэльская оппозиционерша Мария Корина Мачадо во время встречи в Белом доме вручила американскому президенту специально подготовленную грамоту с благодарностью и вставленной в рамку медалью нобелевского лауреата — и Трамп просто светился от радости.
Мачадо объяснила свой поступок тем, что хотела отметить "уникальную приверженность Трампа нашей свободе", — и сравнила этот жест с тем, что в свое время был сделан генералом Лафайетом в отношении Симона Боливара. Француз, герой американской войны за независимость, подарил "освободителю" Латинской Америки и отцу-основателю Венесуэлы (то есть Великой Колумбии, частью которой и была Венесуэла) медаль с профилем президента США Вашингтона, а теперь она передает наследнику Вашингтона свою медаль. Причем даже не от себя лично, а от "народа Боливара" — то есть венесуэльцев. Потому что Трамп "привержен свободе политзаключенных Венесуэлы и всех венесуэльцев".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Слабоумие без отваги: Европа отправляется воевать с Америкой
Вчера, 08:00
Получается, Трамп получил медаль за похищение венесуэльского президента Мадуро, — потому что до 3 января Мачадо не выражала намерения передать медаль президенту. Понятно, что дама-оппозиционерка хотела бы, чтобы Трамп в ответ поддержал ее претензии на президентский пост в Венесуэле, но Дональд ограничился благодарностью "замечательной женщине" за "прекрасный жест взаимного уважения". Не очень понятно, в чем выражается взаимность, — но, похоже, Трамп действительно считает, что венесуэльцы были должны ему за похищение Мадуро. Попытка Мачадо притянуть к операции с "нобелем" Боливара выглядит очень странно: латиномериканский герой якобы потом никогда не расставался с медалью с изображением Вашингтона, она даже заявила, что на портретах Боливара можно увидеть эту медаль у него на груди.
Но дело в том, что Лафайет не вручал Боливару свою медаль, они вообще никогда не встречались. В 1825 году маркиз приехал в США, встретил там сына Боливара — и через него передал ему подарки: роскошные пистолеты (их несколько лет назад очень задорого продали на аукционе в Штатах), портрет Вашингтона, прядь его волос и золотую медаль с его изображением. Отец-основатель США действительно был кумиром для отца-основателя Венесуэлы, так что выбор подарков был неслучаен. Но на груди Боливар (умерший через пять лет) носил скорее медальон с прядью волос Вашингтона — именно с ним он изображен даже на конной статуе, что стоит в американской столице (построенной на венесуэльские деньги). То есть Боливар был поклонником Вашингтона — и Лафайет не делился с ним собственной наградой, а переданная золотая медаль была, вероятнее всего, просто памятным выпуском, а не знаком отличия.
А вот Мачадо передала именно свою личную награду, причем присужденную ей во многом из-за того, что Нобелевский комитет очень не хотел отмечать Трампа, который буквально выклянчивал ее. Абсурд в квадрате: сначала Нобелевку дают "из вредности" (это не значит, что Трамп был достоин, но выбор Мачадо был явно связан с уже начатой тогда Трампом операцией по блокаде Венесуэлы), потом лауреат передает знак отличия тому, кто так хотел заполучить награду и при этом еще и напал на ее страну (и от которого зависит ее карьера). При этом все понимают, что никакая передача звания совершенно невозможна. Трамп получил медаль, по сути, просто как коллекционер. Да, у него теперь есть очень редкий (но далеко не самый редкий) знак отличия, которым можно хвастаться перед друзьями и подчиненными. Но у него нет звания лауреата Нобелевской премии мира — и теперь уже практически наверняка никогда не будет. Если только в ближайшие годы Норвегия (напомним, Нобелевская премия мира вручается в Осло) не будет включена в состав США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Европа в ужасе: Путин объявил послам, что теперь произойдет с Украиной
Вчера, 08:00
 
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампСимон БоливарМария Корина МачадоУдары США по ВенесуэлеАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала