В Госдуме предложили запретить манипулятивное оформление ценников

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил запретить манипулятивное оформление розничных ценников в российских супермаркетах и магазинах.

Обращения с соответствующим предложением в адрес главы Минэкономразвития Максима Решетникова и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой имеются в распоряжении РИА Новости.

В документах отмечается, что встречаются ситуации, когда в супермаркетах и магазинах на ценниках акцентированное, крупное и яркое оформление получает цена, доступная только при наличии карты лояльности. Базовая же стоимость товара для всех покупателей указывается менее заметным, мелким шрифтом, зачастую в углу или в сноске. Такой подход, по мнению вице-спикера Госдумы , является манипулятивным.

"В целях защиты экономических интересов граждан и обеспечения подлинной прозрачности цен прошу вас рассмотреть инициативу об установлении запрета на обозначение цены по карте лояльности шрифтом крупным или более заметным, чем шрифт, используемый для указания базовой (стандартной) цены товара", - сказано в обращениях.

Парламентарий подчёркивает, что цена, по которой товар может быть приобретен без каких-либо дополнительных условий, должна быть обозначена на ценнике наиболее крупным, контрастным и легко читаемым шрифтом по сравнению с любыми иными ценами, включая цены по программам лояльности, акциям и специальным предложениям.

"Указание специальных цен допустимо исключительно как дополнительная информация, не затмевающая и не искажающая восприятие основной", - сказано в документах.