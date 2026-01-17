Депутат "Слуги народа" опроверг свое участие в деле против Тимошенко

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Депутат от партии Владимира Зеленского "Слуга народа" Игорь Копытин опроверг свое участие в деле против лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее Тимошенко заявила, что показания против нее Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) по делу о взятке давал Копытин, поскольку именно с ним у нее состоялась встреча в период, который рассматривает следствие.
"Меня пытаются втянуть в политические интерпретации процессуальных действий и событий, к которым я не имею никакого отношения. Я не участвую в политических играх и тем более не комментирую действия правоохранительных органов", - приводит издание слова Копытина в контексте дела против Тимошенко.
НАБУ в среду опубликовало аудиозапись разговора Тимошенко с депутатом Рады, где она обсуждает оплату голосования в парламенте. Пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Ольга Постолюк сообщила, что планируется подача ходатайства о мере пресечения в отношении Тимошенко, которой предъявлены обвинения. Позднее в САП уточнили, что будут ходатайствовать в суде о назначении Тимошенко залога в размере 1,15 миллиона долларов. Сама Тимошенко заявила, что на опубликованных НАБУ аудиозаписях не ее голос.
НАБУ и САП ранее сообщили, что разоблачили главу одной из фракций Рады, который предлагал неправомерную выгоду другим депутатам за голосование по законопроектам. Позднее украинское издание "Обозреватель" сообщило, что Тимошенко и глава фракции Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия подозреваются в коррупции. Издание "Страна.ua" сообщало, что Тимошенко может грозить до десяти лет лишения свободы за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.