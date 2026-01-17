Рейтинг@Mail.ru
Амурские тигрята, осиротевшие из-за браконьеров, оказались самками - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:16 17.01.2026
https://ria.ru/20260117/tigryata-2068458399.html
Амурские тигрята, осиротевшие из-за браконьеров, оказались самками
Амурские тигрята, осиротевшие из-за браконьеров, оказались самками - РИА Новости, 17.01.2026
Амурские тигрята, осиротевшие из-за браконьеров, оказались самками
Двое амурских тигрят, оставшихся без матери из-за браконьеров в Приморском крае, оказались самками, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T06:16:00+03:00
2026-01-17T06:16:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060563535_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_136b3e5f4f09215ec085ab6b0bd2a01b.jpg
https://ria.ru/20250403/tigr-2009013911.html
https://ria.ru/20260109/tigr-2066950264.html
россия
приморский край
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060563535_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_4413f261d7938ea823e54cb80eeceaf0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, хабаровский край
Происшествия, Россия, Приморский край, Хабаровский край
Амурские тигрята, осиротевшие из-за браконьеров, оказались самками

Двое амурских тигрят, осиротевших из-за браконьеров, оказались самками

© РИА Новости / Пресс-служба Московского зоопарка | Перейти в медиабанкДва амурских тигренка
Два амурских тигренка - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Московского зоопарка
Перейти в медиабанк
Два амурских тигренка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости. Двое амурских тигрят, оставшихся без матери из-за браконьеров в Приморском крае, оказались самками, сообщает региональное правительство.
Как отметили в центре "Амурский тигр", 6 января в соцсетях появилась информация, что в Приморье на участке автодороги, соединяющей таежное село Амгу и поселок Терней, заметили четырех маленьких тигрят без матери-тигрицы. Двоих тигрят отловили и доставили в центр реабилитации для ветеринарного осмотра. По предварительной информации центра, мать тигрят погибла от рук браконьеров.
Отловленная в феврале в Приморье в истощенном состоянии тигрица - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Отловленная в истощенном состоянии тигрица из Приморья набрала вес
3 апреля 2025, 03:44
"Тигрята-сироты, изъятые 7 января 2026 года в Тернейском округе, оказались самками", - говорится в сообщении.
Маленькие хищники успешно сдали анализы и переехали в теплый карантинный вольер, где пробудут как минимум до весны. Состояние животных оценивается как хорошее: подопечные активны, обладают здоровым аппетитом и стабильно прибавляют в весе.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
В Приморье выпустили в тайгу первого в этом году конфликтного тигра
9 января, 04:43
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайХабаровский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала