https://ria.ru/20260117/tigryata-2068458399.html
Амурские тигрята, осиротевшие из-за браконьеров, оказались самками
Амурские тигрята, осиротевшие из-за браконьеров, оказались самками - РИА Новости, 17.01.2026
Амурские тигрята, осиротевшие из-за браконьеров, оказались самками
Двое амурских тигрят, оставшихся без матери из-за браконьеров в Приморском крае, оказались самками, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T06:16:00+03:00
2026-01-17T06:16:00+03:00
2026-01-17T06:16:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
хабаровский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060563535_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_136b3e5f4f09215ec085ab6b0bd2a01b.jpg
https://ria.ru/20250403/tigr-2009013911.html
https://ria.ru/20260109/tigr-2066950264.html
россия
приморский край
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/08/2060563535_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_4413f261d7938ea823e54cb80eeceaf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, приморский край, хабаровский край
Происшествия, Россия, Приморский край, Хабаровский край
Амурские тигрята, осиротевшие из-за браконьеров, оказались самками
Двое амурских тигрят, осиротевших из-за браконьеров, оказались самками
ВЛАДИВОСТОК, 17 янв - РИА Новости.
Двое амурских тигрят, оставшихся без матери из-за браконьеров в Приморском крае, оказались самками, сообщает
региональное правительство.
Как отметили в центре "Амурский тигр", 6 января в соцсетях появилась информация, что в Приморье на участке автодороги, соединяющей таежное село Амгу и поселок Терней, заметили четырех маленьких тигрят без матери-тигрицы. Двоих тигрят отловили и доставили в центр реабилитации для ветеринарного осмотра. По предварительной информации центра, мать тигрят погибла от рук браконьеров.
"Тигрята-сироты, изъятые 7 января 2026 года в Тернейском округе, оказались самками", - говорится в сообщении.
Маленькие хищники успешно сдали анализы и переехали в теплый карантинный вольер, где пробудут как минимум до весны. Состояние животных оценивается как хорошее: подопечные активны, обладают здоровым аппетитом и стабильно прибавляют в весе.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России
эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев
, Амурской и Еврейской автономной областей
. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.