Амурские тигрята, осиротевшие из-за браконьеров, оказались самками

Как отметили в центре "Амурский тигр", 6 января в соцсетях появилась информация, что в Приморье на участке автодороги, соединяющей таежное село Амгу и поселок Терней, заметили четырех маленьких тигрят без матери-тигрицы. Двоих тигрят отловили и доставили в центр реабилитации для ветеринарного осмотра. По предварительной информации центра, мать тигрят погибла от рук браконьеров.