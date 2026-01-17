Рейтинг@Mail.ru
Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках - РИА Новости, 17.01.2026
15:33 17.01.2026
Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках
Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках - РИА Новости, 17.01.2026
Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках, создающих фейковые... РИА Новости, 17.01.2026
технологии
маргарита симоньян
общество
технологии, маргарита симоньян, общество
Технологии, Маргарита Симоньян, Общество
Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках

Симоньян предупредила о создающих фейковые каналы от ее имени мошенниках

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках, создающих фейковые каналы от её имени.
"Дорогие подписчики, снова предупреждаю вас о мошенниках. Ни я, ни мои помощники не ведем никаких закрытых каналов", - написала Симоньян в Telegram.
Она напомнила, что у неё есть только три официальных канала в Telegram: основной - @margaritasimonyan, домашний - @msimonyan и канал о литературе и истории - @msimonyan_literature. Политический и домашний каналы также представлены в мессенджере MAX.
"Все остальные - фейки. Не подписывайтесь на жулье и не дайте себя обмануть", - заключила Симоньян.
ТехнологииМаргарита СимоньянОбщество
 
 
