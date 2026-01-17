https://ria.ru/20260117/telegram-2068509174.html
Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предупредила своих подписчиков о мошенниках, создающих фейковые... РИА Новости, 17.01.2026
технологии
маргарита симоньян
общество
