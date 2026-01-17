Угрозы блокировки Telegram в России на данный момент нет, заявили в ОП

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Угрозы блокировки мессенджера Telegram на территории России на данный момент нет, сообщил РИА Новости член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.

"Если руководство мессенджера Telegram выполняет все нормы российского законодательства и находится в диалоге с органами исполнительной власти, то угрозы полной блокировки мессенджера нет и быть не может, насколько я знаю", - сказал Гаспарян

Он отметил, что сейчас Telegram находится в диалоге с российской властью и старается выполнять те предписания соответствующих надзорных органов, которые существуют.

"В России существует национальный мессенджер Мax, который обладает схожим функционалом, в котором точно так же представлены и органы власти, и, соответственно, лидеры мнений. Поэтому без инструмента коммуникации государство и российское общество точно не останутся", - добавил Гаспарян.