01:18 17.01.2026 (обновлено: 01:19 17.01.2026)
Угрозы блокировки Telegram в России на данный момент нет, заявили в ОП
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Угрозы блокировки мессенджера Telegram на территории России на данный момент нет, сообщил РИА Новости член Общественного совета при Минцифры России, первый зампред комиссии по просвещению и воспитанию Общественной палаты РФ Армен Гаспарян.
"Если руководство мессенджера Telegram выполняет все нормы российского законодательства и находится в диалоге с органами исполнительной власти, то угрозы полной блокировки мессенджера нет и быть не может, насколько я знаю", - сказал Гаспарян.
Он отметил, что сейчас Telegram находится в диалоге с российской властью и старается выполнять те предписания соответствующих надзорных органов, которые существуют.
России существует национальный мессенджер Мax, который обладает схожим функционалом, в котором точно так же представлены и органы власти, и, соответственно, лидеры мнений. Поэтому без инструмента коммуникации государство и российское общество точно не останутся", - добавил Гаспарян.
Он также выразил надежду на то, что Telegram продолжит руководствоваться нормами российского законодательства и останется на рынке.
