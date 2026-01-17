https://ria.ru/20260117/svyaz-2068442801.html
В России выпустят 200 тысяч терминалов спутниковой связи для беспилотников
Двести тысяч терминалов широкополосной спутниковой связи для беспилотников будут произведены в России в 2026 году, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 17.01.2026
В России выпустят 200 тысяч терминалов спутниковой связи для беспилотников
Баканов: в России выпустят 200 тысяч терминалов спутниковой связи для БПЛА
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Двести тысяч терминалов широкополосной спутниковой связи для беспилотников будут произведены в России в 2026 году, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Вот терминал, 200 тысяч будет выпущено в этом году", - сказал Баканов
, демонстрируя терминал главе государства.
Он также показал Путину космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Зоркий", который позволяет вести картографирование. Три таких спутника были запущены с космодрома Восточный 27 декабря прошлого года. Как говорится в справочных материалах к выставке, к 2031 году будут запущены 99 аппаратов.
Ранее Баканов сообщил журналистам, что Путину будет продемонстрирована система космической широкополосной связи для управления беспилотниками вне зон доступа наземных сетей.
Глава государства в пятницу прибыл в электродепо Московского метрополитена
"Аминьевское" и осмотрел выставку бесплотного гражданского транспорта. После этого он провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем в России
