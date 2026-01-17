Рейтинг@Mail.ru
В России выпустят 200 тысяч терминалов спутниковой связи для беспилотников - РИА Новости, 17.01.2026
01:26 17.01.2026
В России выпустят 200 тысяч терминалов спутниковой связи для беспилотников
В России выпустят 200 тысяч терминалов спутниковой связи для беспилотников - РИА Новости, 17.01.2026
В России выпустят 200 тысяч терминалов спутниковой связи для беспилотников
Двести тысяч терминалов широкополосной спутниковой связи для беспилотников будут произведены в России в 2026 году, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий... РИА Новости, 17.01.2026
технологии
россия
дмитрий баканов
роскосмос
московский метрополитен
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
технологии, россия, дмитрий баканов, роскосмос, московский метрополитен
Технологии, Россия, Дмитрий Баканов, Роскосмос, Московский метрополитен
В России выпустят 200 тысяч терминалов спутниковой связи для беспилотников

Баканов: в России выпустят 200 тысяч терминалов спутниковой связи для БПЛА

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо "Аминьевское" Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Двести тысяч терминалов широкополосной спутниковой связи для беспилотников будут произведены в России в 2026 году, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
"Вот терминал, 200 тысяч будет выпущено в этом году", - сказал Баканов, демонстрируя терминал главе государства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Путин призвал оценить потребность экономики в беспилотниках
Вчера, 21:19
Он также показал Путину космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Зоркий", который позволяет вести картографирование. Три таких спутника были запущены с космодрома Восточный 27 декабря прошлого года. Как говорится в справочных материалах к выставке, к 2031 году будут запущены 99 аппаратов.
Ранее Баканов сообщил журналистам, что Путину будет продемонстрирована система космической широкополосной связи для управления беспилотниками вне зон доступа наземных сетей.
Глава государства в пятницу прибыл в электродепо Московского метрополитена "Аминьевское" и осмотрел выставку бесплотного гражданского транспорта. После этого он провел совещание по развитию автономных и беспилотных систем в России.
Президент России Владимир Путин во время осмотра выставки автономного транспорта в электродепо Аминьевское Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Путин призвал создавать с партнерами отрасль беспилотных систем
Вчера, 21:43
 
ТехнологииРоссияДмитрий БакановРоскосмосМосковский метрополитен
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
