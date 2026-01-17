В России выпустят 200 тысяч терминалов спутниковой связи для беспилотников

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Двести тысяч терминалов широкополосной спутниковой связи для беспилотников будут произведены в России в 2026 году, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

Он также показал Путину космический аппарат дистанционного зондирования Земли "Зоркий", который позволяет вести картографирование. Три таких спутника были запущены с космодрома Восточный 27 декабря прошлого года. Как говорится в справочных материалах к выставке, к 2031 году будут запущены 99 аппаратов.