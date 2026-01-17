https://ria.ru/20260117/svo-2068543312.html
В Запорожской области отключили электроснабжение из-за атаки ВСУ
В Запорожской области отключили электроснабжение из-за атаки ВСУ - РИА Новости, 17.01.2026
В Запорожской области отключили электроснабжение из-за атаки ВСУ
Атаки ВСУ привели к отключению электроснабжения в значительной части Запорожской области, работают аварийные бригады, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
В Запорожской области отключили электроснабжение из-за атаки ВСУ
Балицкий: в Запорожской области после атаки ВСУ пропал свет