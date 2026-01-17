Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области отключили электроснабжение из-за атаки ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
20:32 17.01.2026
В Запорожской области отключили электроснабжение из-за атаки ВСУ
Атаки ВСУ привели к отключению электроснабжения в значительной части Запорожской области, работают аварийные бригады, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 17.01.2026
Балицкий: в Запорожской области после атаки ВСУ пропал свет

© РИА Новости / Алексей Никольский
Евгений Балицкий
Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Евгений Балицкий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Атаки ВСУ привели к отключению электроснабжения в значительной части Запорожской области, работают аварийные бригады, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В результате атаки противника по энергетической инфраструктуре региона отключение электроснабжения затронуло значительную часть Запорожской области", - написал губернатор в канале на платформе Мах.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, отметил он.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Часть потребителей подключили к электроснабжению в Запорожской области
15 ноября 2025, 22:16
 
