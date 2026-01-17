СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Освобождение российскими военнослужащими населенного пункта Прилуки является не просто тактическим успехом, а шагом к освобождению всей Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Подразделения российской группировки войск "Восток" в субботу освободили населённый пункт Прилуки в Запорожской области. Освобождение этого населенного пункта позволило создать условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь Запорожской области, сообщало Минобороны РФ.
"Освобождение Прилук – это не просто тактическая победа. Это еще один уверенный шаг на пути к полному освобождению Запорожской области от неонацистского гнета", - написал он в канале в Мах.
Балицкий добавил, что этот успех – очередное свидетельство невероятного героизма, отваги и высочайшего профессионализма российских воинов. Он поздравил жителей области с очередным шагом к восстановлению исторической справедливости и мира, с освобождением еще одного населенного пункта и людей.
