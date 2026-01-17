Балицкий рассказал о важном значении освобожденных Прилук

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Освобождение российскими военнослужащими населенного пункта Прилуки является не просто тактическим успехом, а шагом к освобождению всей Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Освобождение Прилук – это не просто тактическая победа. Это еще один уверенный шаг на пути к полному освобождению Запорожской области от неонацистского гнета", - написал он в канале в Мах.