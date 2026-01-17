Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал о важном значении освобожденных Прилук
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 17.01.2026
Балицкий рассказал о важном значении освобожденных Прилук
Балицкий рассказал о важном значении освобожденных Прилук - РИА Новости, 17.01.2026
Балицкий рассказал о важном значении освобожденных Прилук
Освобождение российскими военнослужащими населенного пункта Прилуки является не просто тактическим успехом, а шагом к освобождению всей Запорожской области,... РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
запорожская область, евгений балицкий, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Балицкий рассказал о важном значении освобожденных Прилук

Балицкий назвал взятие Прилук шагом к освобождению всей Запорожской области

Евгений Балицкий
Евгений Балицкий. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Освобождение российскими военнослужащими населенного пункта Прилуки является не просто тактическим успехом, а шагом к освобождению всей Запорожской области, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Подразделения российской группировки войск "Восток" в субботу освободили населённый пункт Прилуки в Запорожской области. Освобождение этого населенного пункта позволило создать условия для дальнейшего продвижения российской армии вглубь Запорожской области, сообщало Минобороны РФ.
"Освобождение Прилук – это не просто тактическая победа. Это еще один уверенный шаг на пути к полному освобождению Запорожской области от неонацистского гнета", - написал он в канале в Мах.
Балицкий добавил, что этот успех – очередное свидетельство невероятного героизма, отваги и высочайшего профессионализма российских воинов. Он поздравил жителей области с очередным шагом к восстановлению исторической справедливости и мира, с освобождением еще одного населенного пункта и людей.
Минобороны рассказало об освобождении Прилук
Минобороны рассказало об освобождении Прилук
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
