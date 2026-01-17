Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр" - РИА Новости, 17.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 17.01.2026
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"
ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и девять авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в субботу в Минобороны РФ. РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
херсонская область
запорожская область
херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск "Днепр"

Российские военнослужащие
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 50 военных и девять авто в зоне действий группировки войск "Днепр", сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, девять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новояковлевка, Магдалиновка, Веселянка Запорожской области и Антоновка Херсонской области.
