Группировка войск "Север" улучшила тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 170 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям штурмовой, двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Рожковичи, Храповщина, Новая Сечь и Хотень Сумской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Уточняется, что на харьковском направлении нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Круглое, Григоровка и Белый Колодезь Харьковской области.
"Противник потерял до 170 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств", - отмечает МО РФ.
