МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Решение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о проведении пиар-атак на южном участке фронта оказалось совершенно бессмысленным в военном плане, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
«
"Юг страны для ВСУ рушится. Их самоубийственные пиар-атаки каждый день заканчиваются одним и тем же — множеством трупов и изувеченных тел, но они продолжают это делать. В военном отношении это совершенно бессмысленно. Это всего лишь пиар", — отметил эксперт.
По его словам, губительность подобных подходов очевидна любому специалисту, знающему военное дело, что позволяет говорить о Сырском как о бесчестном человеке.
«
"Любой генерал не занимался бы подобными вещами, если бы у него была хоть капля чести. Но у Сырского ее нет, так что не о чем беспокоиться", — подытожил Крапивник.
По данным Минобороны, за последние сутки ВС России продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР. Всего за неделю ВСУ потеряли около 5490 военнослужащих убитыми и ранеными в зонах ответственности российских группировок "Юг", "Восток", "Север" и "Запад".