В США пришли в ужас от решения Сырского в зоне СВО
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:42 17.01.2026 (обновлено: 16:42 17.01.2026)
В США пришли в ужас от решения Сырского в зоне СВО
В США пришли в ужас от решения Сырского в зоне СВО
В США пришли в ужас от решения Сырского в зоне СВО
Решение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о проведении пиар-атак на южном участке фронта оказалось совершенно бессмысленным в военном плане, заявил... РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
александр сырский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
вооруженные силы сша
гленн дизен
запорожская область
донецкая народная республика
В США пришли в ужас от решения Сырского в зоне СВО

Экс-офицер ВС США Крапивник: ВСУ избрали самоубийственную тактику в зоне СВО

© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Решение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о проведении пиар-атак на южном участке фронта оказалось совершенно бессмысленным в военном плане, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.
«
"Юг страны для ВСУ рушится. Их самоубийственные пиар-атаки каждый день заканчиваются одним и тем же — множеством трупов и изувеченных тел, но они продолжают это делать. В военном отношении это совершенно бессмысленно. Это всего лишь пиар", — отметил эксперт.
Военнослужащие ВС России работают по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Весь Донбасс и Запорожье": в США заявили о катастрофе в зоне СВО
15 января, 03:04
По его словам, губительность подобных подходов очевидна любому специалисту, знающему военное дело, что позволяет говорить о Сырском как о бесчестном человеке.
«
"Любой генерал не занимался бы подобными вещами, если бы у него была хоть капля чести. Но у Сырского ее нет, так что не о чем беспокоиться", — подытожил Крапивник.
По данным Минобороны, за последние сутки ВС России продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенные пункты Жовтневое в Запорожской области и Закотное в ДНР. Всего за неделю ВСУ потеряли около 5490 военнослужащих убитыми и ранеными в зонах ответственности российских группировок "Юг", "Восток", "Север" и "Запад".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Как-то протянем": на Украине сделали заявление о конфликте с Россией
15 января, 20:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВооруженные силы СШАГленн ДизенДонецкая Народная Республика
 
 
