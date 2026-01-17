Рейтинг@Mail.ru
Профсоюз моряков назвал отраслевые профессии с нехваткой специалистов - РИА Новости, 17.01.2026
04:59 17.01.2026
Профсоюз моряков назвал отраслевые профессии с нехваткой специалистов
Профсоюз моряков назвал отраслевые профессии с нехваткой специалистов
Профсоюз моряков назвал отраслевые профессии с нехваткой специалистов

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Нехватка специалистов в морской отрасли России наблюдается среди старшего командного и рядового составов, в том числе капитанов и механиков, рассказал РИА Новости первый заместитель председателя Российского профсоюза моряков (РПСМ) Игорь Ковальчук.
По его словам, на первый взгляд, недостатка в молодых кадрах в России не должно быть, поскольку ежегодно морские учебные заведения принимают и выпускают по несколько тысяч человек, получающих плавательные морские специальности. Это штурманы, механики, электромеханики, которые составляют командный состав экипажей морских торговых судов. Кроме того, ведется подготовка рядовых членов экипажей по специальностям матросов, мотористов, электриков.
"Однако по данным российских судоходных компаний, они испытывают определенные кадровые трудности. Согласно данным Минтранса России, среднесписочная численность работников в организациях морского транспорта за 9 месяцев 2025 года составляет 19,4 тысячи человек (без учета субъектов малого предпринимательства)… По нашим данным, нехватка специалистов наблюдается среди старшего командного состава, - капитанов, старших помощников капитана, старших механиков", - объясняет первый зампред РПСМ.
По его словам, это связано с тем, что подготовка и приобретение опыта такими специалистами занимает 10 лет и более. Они востребованы и имеют возможность выбирать место работы с лучшими условиями труда, в том числе на судах под иностранным флагом.
"Также существуют проблемы с нехваткой рядового состава. Уровень их заработной платы несущественно отличается от условий труда в других отраслях с гораздо меньшими рисками. К сожалению, работа на морских судах становится все опасней из-за вероятности оказаться в зонах конфликтов и подвергнуться вооруженному нападению", - объясняет представитель профсоюза.
При этом по данным, представленным в апреле прошлого года на заседании Морской паритетной комиссии, которая создана в соответствии с Конвенцией 2006 года о труде в морском судоходстве и устанавливает международно-признанную минимальную зарплату моряков, количество российских моряков на глобальном морском рынке труда составляло в 2021 году 198 123 человека, добавил собеседник агентства.
