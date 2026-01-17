Рейтинг@Mail.ru
Участник покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА получил 11 лет
16:26 17.01.2026
Участник покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА получил 11 лет
Участник покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА получил 11 лет - РИА Новости, 17.01.2026
Участник покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА получил 11 лет
Участник покушения в 2024 году на главу Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаила Филиппова осужден на 11 лет лишения свободы, рассказал РИА... РИА Новости, 17.01.2026
Участник покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА получил 11 лет

Наручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Участник покушения в 2024 году на главу Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаила Филиппова осужден на 11 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя 2-го следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Михаил Цветаев.
В конце декабря 2024 года основатель центра компетенций "Крымский Беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов сообщил РИА Новости, что Филиппову пытались вручить заминированную грамоту в Москве. По его словам, теракт был предотвращен российскими спецслужбами 22 декабря 2024 года.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Школьника из Курска отправили в колонию за попытку вступить в РДК*
20 декабря 2025, 06:23
"Участник покушения был приговорен к 11 годам лишения свободы", - рассказал Цветаев.
По его словам, следствие продолжает устанавливать соучастников преступления.
Собеседник агентства добавил, что фигурант признан виновным по статьям об "участии в деятельности террористической организации" и "покушении на совершение теракта". Как установило следствие, осужденный являлся членом запрещенного в РФ террористического сообщества. По плану злоумышленников, он должен был снять на видео момент взрыва и прислать его своим кураторам.
Всероссийский добровольческий проект "Архангел" занимается подготовкой операторов БПЛА. Он создан в 2022 году. В рамках проекта в различных регионах страны открываются центры по обучению пилотированием беспилотниками, а также особенностям работы средств РЭБ.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Установлен организатор покушения на Прилепина
15 января, 18:52
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
