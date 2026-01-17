Участник покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА получил 11 лет

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Участник покушения в 2024 году на главу Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаила Филиппова осужден на 11 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя 2-го следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Михаил Цветаев.