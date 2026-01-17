https://ria.ru/20260117/sud-2068515395.html
Участник покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА получил 11 лет
Участник покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА получил 11 лет - РИА Новости, 17.01.2026
Участник покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА получил 11 лет
Участник покушения в 2024 году на главу Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаила Филиппова осужден на 11 лет лишения свободы, рассказал РИА... РИА Новости, 17.01.2026
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
россия
Участник покушения на главу центра обучения пилотов БПЛА получил 11 лет
РИА Новости: участник покушения на главу "Архангела" Филиппова получил 11 лет
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Участник покушения в 2024 году на главу Всероссийского добровольческого проекта "Архангел" Михаила Филиппова осужден на 11 лет лишения свободы, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности руководителя 2-го следственного отдела первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по Москве Михаил Цветаев.
В конце декабря 2024 года основатель центра компетенций "Крымский Беспилотник", куратор всероссийского проекта "Архангел" Виталий Романов сообщил РИА Новости, что Филиппову пытались вручить заминированную грамоту в Москве
. По его словам, теракт был предотвращен российскими спецслужбами 22 декабря 2024 года.
"Участник покушения был приговорен к 11 годам лишения свободы", - рассказал Цветаев.
По его словам, следствие продолжает устанавливать соучастников преступления.
Собеседник агентства добавил, что фигурант признан виновным по статьям об "участии в деятельности террористической организации" и "покушении на совершение теракта". Как установило следствие, осужденный являлся членом запрещенного в РФ
террористического сообщества. По плану злоумышленников, он должен был снять на видео момент взрыва и прислать его своим кураторам.
Всероссийский добровольческий проект "Архангел" занимается подготовкой операторов БПЛА. Он создан в 2022 году. В рамках проекта в различных регионах страны открываются центры по обучению пилотированием беспилотниками, а также особенностям работы средств РЭБ.