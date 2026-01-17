Суд в Армении отменил запрет Карапетяну на публичные выступления

ЕРЕВАН, 17 янв - РИА Новости. Антикоррупционный суд Армении отменил наложенный 30 декабря запрет предпринимателю Самвелу Карапетяну на публичные выступления и призывы, сообщил его адвокат Арам Вардеванян.
Ранее в субботу антикоррупционный суд отклонил ходатайство прокуратуры о заключении Карапетяна под стражу и применил в его отношении меру пресечения в виде домашнего ареста, которая действовала с 30 декабря. Тогда же Карапетяну было запрещено выступать с призывами.
"Хочу отметить важное обстоятельство - снято ограничение на призывы и публичные выступления", - заявил Вардеванян.
В пятницу Апелляционный суд Армении отменил решение суда первой инстанции от 30 декабря, которым Карапетян был переведен из СИЗО под домашний арест. После этого сотрудники МВД прервали стационарное лечение Карапетяна в медцентре и доставили его в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-Кентрон" - изолятор при СНБ Армении, хотя вопрос о мере пресечения рассматривался в суде первой инстанции.
Владельцу компании "Ташир Групп" Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали его после того, как предприниматель заявил о поддержке Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне нападок со стороны властей. Сам бизнесмен вину не признал и назвал армянское руководство несостоятельным. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера страны Никола Пашиняна, который разместил в Facebook* несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
* Запрещена в РФ как экстремистская