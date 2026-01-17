Рейтинг@Mail.ru
В Армении суд вернул Карапетяна под домашний арест
09:28 17.01.2026 (обновлено: 15:13 17.01.2026)
В Армении суд вернул Карапетяна под домашний арест
В Армении суд вернул Карапетяна под домашний арест - РИА Новости, 17.01.2026
В Армении суд вернул Карапетяна под домашний арест
Антикоррупционный суд Армении вернул предпринимателя Самвела Карапетяна под домашний арест, сообщил адвокат Арам Вардеванян. РИА Новости, 17.01.2026
армения
самвел карапетян
никол пашинян
ташир
в мире
россия
армянская апостольская церковь
армения
россия
армения, самвел карапетян, никол пашинян, ташир, в мире, россия, армянская апостольская церковь, гарегин ii, архиепископ баграт галстанян
Армения, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Facebook, Ташир , В мире, Россия, Армянская апостольская церковь, Гарегин II, Архиепископ Баграт Галстанян
В Армении суд вернул Карапетяна под домашний арест

Суд в Ереване вернул бизнесмена Карапетяна под домашний арест

© Фото : Sputnik/Asatur YesayantsСамвел Карапетян
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : Sputnik/Asatur Yesayants
Самвел Карапетян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 17 янв — РИА Новости. Антикоррупционный суд Армении вернул предпринимателя Самвела Карапетяна под домашний арест, сообщил адвокат Арам Вардеванян.
"Заседание <...> под председательством Ваге Долмазяна продлилось 14 часов. В отношении Карапетяна применена мера пресечения в виде домашнего ареста, комбинированная с залогом и подпиской о невыезде", — сказал он.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Родственник Карапетяна заявил, что завтра бизнесмен будет дома
09:05
С бизнесмена также сняли ограничения на публичные выступления.
При этом накануне Апелляционный суд отменил решение от 30 декабря о переводе Карапетяна из СИЗО под домашний арест, после чего сотрудники полиции прервали его лечение в стационаре и доставили в изолятор при СНБ Армении.

Пашинян против ААЦ

В последнее время премьер-министр Армении усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. Весной прошлого года он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой, а затем предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
Самвел Карапетян - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
К движению Карапетяна в Армении присоединились 16 тысяч добровольцев
26 декабря 2025, 20:25
Карапетяна задержали 18 июня. Его арестовали за поддержку ААЦ и призывы к свержению власти. Предприниматель не признал вину и назвал руководство страны несостоятельным.

Карапетян вкладывает много денег в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности его фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.

Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба", также попал под арест. Он был лидером протестующих, которые в 2024-м требовали отставки главы армянского правительства. Заключили под стражу и архиепископа Микаэля Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело о призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности страны.
В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него. Премьер разработал план по "обновлению" ААЦ, в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав Церкви до избрания другого католикоса.
Самвел Карапетян с женой Этери - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Россия следит за делом бизнесмена Карапетяна, заявила Захарова
25 декабря 2025, 18:21
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
Армения, Самвел Карапетян, Никол Пашинян, Ташир, Россия, Армянская апостольская церковь, Гарегин II, Архиепископ Баграт Галстанян
 
 
