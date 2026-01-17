В Армении суд вернул Карапетяна под домашний арест

ЕРЕВАН, 17 янв — РИА Новости. Антикоррупционный суд Армении вернул предпринимателя Самвела Карапетяна под домашний арест, сообщил адвокат Арам Вардеванян.

"Заседание <...> под председательством Ваге Долмазяна продлилось 14 часов. В отношении Карапетяна применена мера пресечения в виде домашнего ареста, комбинированная с залогом и подпиской о невыезде", — сказал он.

С бизнесмена также сняли ограничения на публичные выступления.

При этом накануне Апелляционный суд отменил решение от 30 декабря о переводе Карапетяна из СИЗО под домашний арест, после чего сотрудники полиции прервали его лечение в стационаре и доставили в изолятор при СНБ Армении.

Пашинян против ААЦ

В последнее время премьер-министр Армении усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. Весной прошлого года он опубликовал в соцсетях оскорбительные посты, в том числе с нецензурной лексикой, а затем предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.

Карапетяна задержали 18 июня. Его арестовали за поддержку ААЦ и призывы к свержению власти. Предприниматель не признал вину и назвал руководство страны несостоятельным.

Карапетян вкладывает много денег в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности его фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины.

Архиепископ Баграт Галстанян , возглавляющий движение "Священная борьба", также попал под арест. Он был лидером протестующих, которые в 2024-м требовали отставки главы армянского правительства. Заключили под стражу и архиепископа Микаэля Аджапахяна. Против него возбудили уголовное дело о призывах к захвату власти и нарушению территориальной целостности страны.

В начале июля Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него. Премьер разработал план по "обновлению" ААЦ, в котором предложил назначить временного местоблюстителя патриаршего престола, а также принять новый устав Церкви до избрания другого католикоса.