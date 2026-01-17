https://ria.ru/20260117/sud-2068454567.html
Уроженец Магаданской области получил пять лет за оправдание "Азова"*
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы проживающего в Белгороде специалиста "Оzon Банка" Константина Пашьяна по делу об... РИА Новости, 17.01.2026
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы проживающего в Белгороде специалиста "Оzon Банка" Константина Пашьяна по делу об оправдании террористической деятельности запрещенного в РФ "Азова"*, сообщили в пресс-службе суда.
"Второй Западный окружной военный суд... рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего уроженца Магаданской области
, проживающего в Белгороде
и работающего в качестве специалиста "Озон Банка", Константина Пашьяна, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 205.2 (оправдание терроризма) УК РФ", - говорится в сообщение.
Суд установил, что Пашьян, разделяя взгляды запрещенного в РФ
"Азова" и будучи противником политики РФ, разместил публичное сообщение, оправдывающее террористическую деятельность, с целью убедить пользователей в правильности действий этой организации.
"В судебном заседании Пашьян вину признал полностью, раскаялся и дал подробные показания. Суд приговорил Пашьяна к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с запретом администрировать сайты в сети интернет на срок три года", - заключили в пресс-службе.
* Запрещенная в России террористическая организация.