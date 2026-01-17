Рейтинг@Mail.ru
Уроженец Магаданской области получил пять лет за оправдание "Азова"* - РИА Новости, 17.01.2026
05:03 17.01.2026
Уроженец Магаданской области получил пять лет за оправдание "Азова"*
Уроженец Магаданской области получил пять лет за оправдание "Азова"* - РИА Новости, 17.01.2026
Уроженец Магаданской области получил пять лет за оправдание "Азова"*
Второй Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы проживающего в Белгороде специалиста "Оzon Банка" Константина Пашьяна по делу об... РИА Новости, 17.01.2026
происшествия
россия
белгород
магаданская область
россия
белгород
магаданская область
происшествия, россия, белгород, магаданская область
Происшествия, Россия, Белгород, Магаданская область
Уроженец Магаданской области получил пять лет за оправдание "Азова"*

Специалиста "Озон Банка" осудили на пять лет за оправдание деятельности "Азова"

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы проживающего в Белгороде специалиста "Оzon Банка" Константина Пашьяна по делу об оправдании террористической деятельности запрещенного в РФ "Азова"*, сообщили в пресс-службе суда.
"Второй Западный окружной военный суд... рассмотрел уголовное дело в отношении 37-летнего уроженца Магаданской области, проживающего в Белгороде и работающего в качестве специалиста "Озон Банка", Константина Пашьяна, обвинявшегося в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьей 205.2 (оправдание терроризма) УК РФ", - говорится в сообщение.
Суд установил, что Пашьян, разделяя взгляды запрещенного в РФ "Азова" и будучи противником политики РФ, разместил публичное сообщение, оправдывающее террористическую деятельность, с целью убедить пользователей в правильности действий этой организации.
"В судебном заседании Пашьян вину признал полностью, раскаялся и дал подробные показания. Суд приговорил Пашьяна к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с запретом администрировать сайты в сети интернет на срок три года", - заключили в пресс-службе.
* Запрещенная в России террористическая организация.
ПроисшествияРоссияБелгородМагаданская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
