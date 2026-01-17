Уроженец Магаданской области получил пять лет за оправдание "Азова"*

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пяти годам лишения свободы проживающего в Белгороде специалиста "Оzon Банка" Константина Пашьяна по делу об оправдании террористической деятельности запрещенного в РФ "Азова"*, сообщили в пресс-службе суда.

"В судебном заседании Пашьян вину признал полностью, раскаялся и дал подробные показания. Суд приговорил Пашьяна к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с запретом администрировать сайты в сети интернет на срок три года", - заключили в пресс-службе.