Суд приговорил газовика из Белгорода к 21 году колонии за госизмену

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил 37-летнего газового специалиста из Белгородской области, разделявшего взгляды признанного террористическим и запрещенного в РФ "Легиона Свобода России"*, к 21 году колонии за государственную измену, контрабанду оружия и взрывчатых веществ.

"Специалист газовой службы из Белгорода осужден за госизмену, контрабанду оружия, взрывчатых веществ и взрывного устройства. Вторым Западным окружным военным судом... рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя Губкинского района Белгородской области 37-летнего Александра Чеботарева, обвинявшегося в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 (госизмена), частью 2 статьей 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и частью 4 статьей 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьей 222 (незаконное приобретение, хранение, передача, сбыт, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ", - говорится в сообщении.

Чеботарев, как указано, установил контакт террористическим "Легионом Свобода России" и за деньги согласился действовать против безопасности страны. Он перевез и спрятал оружие из Брянской области Новороссийск , а затем выехал в Москву для сбора информации о телерадиовещательных организациях.

С мая по август 2024 года Чеботарев по указанию кураторов изъял из тайника и хранил в гараже в Белгородской области украинское оружие, взрывчатку и взрывное устройство. Двадцать восьмого августа того же года все было обнаружено, а он сам задержан.

В суде Чеботарев отрицал вину, заявляя, что думал, что перевозил наркотики, а в Москву ехал как турист. Однако суд, изучив все доказательства, включая его первоначальные признательные показания, признал его виновным по всем эпизодам.

"По совокупности преступлений Чеботареву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, из которых первые четыре года он должен отбывать в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок одного год со штрафом 700 тысяч рублей. Также судом постановлено конфисковать у Чеботарева денежные средства, выплаченные ему за осуществление террористической деятельности, и устройства, с использованием которого он контактировал с участниками террористической организации", - заключили в пресс-службе.