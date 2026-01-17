Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил газовика из Белгорода к 21 году колонии за госизмену - РИА Новости, 17.01.2026
04:49 17.01.2026
Суд приговорил газовика из Белгорода к 21 году колонии за госизмену
Суд приговорил газовика из Белгорода к 21 году колонии за госизмену - РИА Новости, 17.01.2026
Суд приговорил газовика из Белгорода к 21 году колонии за госизмену
Второй Западный окружной военный суд приговорил 37-летнего газового специалиста из Белгородской области, разделявшего взгляды признанного террористическим и... РИА Новости, 17.01.2026
происшествия
белгородская область
россия
москва
белгород
белгородская область
россия
москва
белгород
происшествия, белгородская область, россия, москва, белгород
Происшествия, Белгородская область, Россия, Москва, Белгород
Суд приговорил газовика из Белгорода к 21 году колонии за госизмену

Белгородский газовик получил 21 год за госизмену и контрабанду оружия

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил 37-летнего газового специалиста из Белгородской области, разделявшего взгляды признанного террористическим и запрещенного в РФ "Легиона Свобода России"*, к 21 году колонии за государственную измену, контрабанду оружия и взрывчатых веществ.
"Специалист газовой службы из Белгорода осужден за госизмену, контрабанду оружия, взрывчатых веществ и взрывного устройства. Вторым Западным окружным военным судом... рассмотрено уголовное дело по обвинению жителя Губкинского района Белгородской области 37-летнего Александра Чеботарева, обвинявшегося в совершении преступлений, предусмотренных статьей 275 (госизмена), частью 2 статьей 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической) и частью 4 статьей 222.1 (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьей 222 (незаконное приобретение, хранение, передача, сбыт, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов) УК РФ", - говорится в сообщении.
Чеботарев, как указано, установил контакт террористическим "Легионом Свобода России" и за деньги согласился действовать против безопасности страны. Он перевез и спрятал оружие из Брянской области в Новороссийск, а затем выехал в Москву для сбора информации о телерадиовещательных организациях.
С мая по август 2024 года Чеботарев по указанию кураторов изъял из тайника и хранил в гараже в Белгородской области украинское оружие, взрывчатку и взрывное устройство. Двадцать восьмого августа того же года все было обнаружено, а он сам задержан.
В суде Чеботарев отрицал вину, заявляя, что думал, что перевозил наркотики, а в Москву ехал как турист. Однако суд, изучив все доказательства, включая его первоначальные признательные показания, признал его виновным по всем эпизодам.
"По совокупности преступлений Чеботареву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, из которых первые четыре года он должен отбывать в тюрьме, а остальную часть - в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок одного год со штрафом 700 тысяч рублей. Также судом постановлено конфисковать у Чеботарева денежные средства, выплаченные ему за осуществление террористической деятельности, и устройства, с использованием которого он контактировал с участниками террористической организации", - заключили в пресс-службе.
*Организация, признанная террористической на территории РФ.
ПроисшествияБелгородская областьРоссияМоскваБелгород
 
 
