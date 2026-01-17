Банковские счета стендап-комика Останина* арестовали

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Банковские счета стендап-комика Артемия Останина* арестованы в рамках его уголовного дела об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Все банковские счета арестованы", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, комик в ходе своих выступлений публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, угрожая применением насилия, а также допустил высказывания, оскорбляющие чувства верующих.