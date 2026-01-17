Рейтинг@Mail.ru
03:37 17.01.2026
Банковские счета стендап-комика Останина* арестовали

Артемий Останин в суде
Артемий Останин в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Банковские счета стендап-комика Артемия Останина* арестованы в рамках его уголовного дела об оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Все банковские счета арестованы", - сказал собеседник агентства.
По версии следствия, комик в ходе своих выступлений публично унизил людей, получивших увечья и утративших трудоспособность, угрожая применением насилия, а также допустил высказывания, оскорбляющие чувства верующих.
Мещанский суд Москвы 19 января начнет рассматривать дело по существу.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
Видеоблогер Данила Поперечный* - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Верховный суд не стал рассматривать жалобу комика Поперечного*
30 декабря 2025, 03:12
 
Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
 
 
