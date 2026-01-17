Пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье переведут в краевую больницу

ПЯТИГОРСК, 17 янв – РИА Новости. Двух пострадавших в результате взрыва в кафе на Ставрополье переведут в краевую больницу в Ставрополь, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Пострадавшим в результате инцидента желаю скорейшего выздоровления. Краевые медики делают для этого все необходимое, направлен специалист из краевого ожогового центра. Из восьми пострадавших двоих человек мы переводим в краевое медучреждение в Ставрополь", – написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Ранее глава Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил, что восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при взрыве газового баллона в придорожном кафе на Ставрополье. Предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Пожар был ликвидирован. В минздраве региона рассказали РИА Новости, что пострадавшие в кафе на Ставрополье находятся на обследовании, их состояние уточняется. Прокуратура Ставрополья проводит проверку. СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).