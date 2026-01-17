Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье переведут в краевую больницу - РИА Новости, 17.01.2026
17:02 17.01.2026
Пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье переведут в краевую больницу
Двух пострадавших в результате взрыва в кафе на Ставрополье переведут в краевую больницу в Ставрополь, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир...
происшествия
ставрополь
ставропольский край
россия
владимир владимиров
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, ставрополь, ставропольский край, россия, владимир владимиров, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ставрополь, Ставропольский край, Россия, Владимир Владимиров, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье переведут в краевую больницу

Двух пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье переведут в краевую больницу

ПЯТИГОРСК, 17 янв – РИА Новости. Двух пострадавших в результате взрыва в кафе на Ставрополье переведут в краевую больницу в Ставрополь, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
"Пострадавшим в результате инцидента желаю скорейшего выздоровления. Краевые медики делают для этого все необходимое, направлен специалист из краевого ожогового центра. Из восьми пострадавших двоих человек мы переводим в краевое медучреждение в Ставрополь", – написал Владимиров в своем Telegram-канале.
Ранее глава Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил, что восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при взрыве газового баллона в придорожном кафе на Ставрополье. Предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Пожар был ликвидирован. В минздраве региона рассказали РИА Новости, что пострадавшие в кафе на Ставрополье находятся на обследовании, их состояние уточняется. Прокуратура Ставрополья проводит проверку. СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в кафе на Ставрополье
