На Ставрополье проводят проверку по факту взрыва газа в кафе
На Ставрополье проводят проверку по факту взрыва газа в кафе
На Ставрополье проводят проверку по факту взрыва газа в кафе
Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего пожара в кафе на Ставрополье, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
2026-01-17T14:43:00+03:00
2026-01-17T14:43:00+03:00
2026-01-17T14:57:00+03:00
происшествия
ставропольский край
ставропольский край
происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
На Ставрополье проводят проверку по факту взрыва газа в кафе
РИА Новости: прокуратура проводит проверку после взрыва газа на Ставрополье
ПЯТИГОРСК, 17 янв – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего пожара в кафе на Ставрополье, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
"Прокуратура проводит проверку по факту произошедшего пожара в кафе в Кочубеевском округе Ставропольского края", – сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Ранее глава Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил, что восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при взрыве газового баллона в придорожном кафе на Ставрополье. Предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Пожар был ликвидирован. В Минздраве региона РИА Новости рассказали, что пострадавшие в кафе на Ставрополье находятся на обследовании, их состояние уточняется.