На Ставрополье проводят проверку по факту взрыва газа в кафе

Ранее глава Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил, что восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при взрыве газового баллона в придорожном кафе на Ставрополье. Предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Пожар был ликвидирован. В Минздраве региона РИА Новости рассказали, что пострадавшие в кафе на Ставрополье находятся на обследовании, их состояние уточняется.