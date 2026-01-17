На Ставрополье семья из пяти человек находилась в кафе при взрыве газа

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Среди пострадавших при пожаре в кафе на Ставрополье - семья из пяти человек, владелец заведения и двое его сотрудников, Среди пострадавших при пожаре в кафе на Ставрополье - семья из пяти человек, владелец заведения и двое его сотрудников, уточнил глава Кочубеевского муниципального округа Олег Борзов.

Ранее Борзов сообщил, что восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при взрыве газового баллона в придорожном кафе на Ставрополье. Предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Пожар был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.

"По полученным из медицинского учреждения данным, в число пострадавших вошли три работника кафе, в числе которых владелец, получившие травмы и ожоги разной степени тяжести. Они доставлены для лечения в медицинское учреждение", - написал Борзов в своем Telegram-канале.