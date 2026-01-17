Рейтинг@Mail.ru
На Ставрополье семья из пяти человек находилась в кафе при взрыве газа - РИА Новости, 17.01.2026
16:29 17.01.2026
На Ставрополье семья из пяти человек находилась в кафе при взрыве газа
На Ставрополье семья из пяти человек находилась в кафе при взрыве газа
Среди пострадавших при пожаре в кафе на Ставрополье - семья из пяти человек, владелец заведения и двое его сотрудников, уточнил глава Кочубеевского...
2026-01-17T16:29:00+03:00
2026-01-17T16:29:00+03:00
2026
1920
1920
true
На Ставрополье семья из пяти человек находилась в кафе при взрыве газа

Среди пострадавших при пожаре в кафе на Ставрополье оказалась семья из 5 человек

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Среди пострадавших при пожаре в кафе на Ставрополье - семья из пяти человек, владелец заведения и двое его сотрудников, уточнил глава Кочубеевского муниципального округа Олег Борзов.
Ранее Борзов сообщил, что восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при взрыве газового баллона в придорожном кафе на Ставрополье. Предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Пожар был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.
"По полученным из медицинского учреждения данным, в число пострадавших вошли три работника кафе, в числе которых владелец, получившие травмы и ожоги разной степени тяжести. Они доставлены для лечения в медицинское учреждение", - написал Борзов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, пострадала семья из пяти человек, которые находились в заведении в качестве посетителей. У них диагностированы ожоги третьей степени тяжести, оказана медицинская помощь, в настоящий момент их жизням ничего не угрожает.
