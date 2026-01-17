https://ria.ru/20260117/stavropole--2068515567.html
На Ставрополье семья из пяти человек находилась в кафе при взрыве газа
На Ставрополье семья из пяти человек находилась в кафе при взрыве газа - РИА Новости, 17.01.2026
На Ставрополье семья из пяти человек находилась в кафе при взрыве газа
Среди пострадавших при пожаре в кафе на Ставрополье - семья из пяти человек, владелец заведения и двое его сотрудников, уточнил глава Кочубеевского... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T16:29:00+03:00
2026-01-17T16:29:00+03:00
2026-01-17T16:29:00+03:00
происшествия
ставропольский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068504514_0:172:1280:892_1920x0_80_0_0_654c5403143240016bb94d744324a42b.jpg
https://ria.ru/20260117/postradavshie-2068509853.html
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/11/2068504514_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_291b2e7b65a86dc14d764d319d4c0bfd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ставропольский край
Происшествия, Ставропольский край
На Ставрополье семья из пяти человек находилась в кафе при взрыве газа
Среди пострадавших при пожаре в кафе на Ставрополье оказалась семья из 5 человек
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости.
Среди пострадавших при пожаре в кафе на Ставрополье - семья из пяти человек, владелец заведения и двое его сотрудников, уточнил
глава Кочубеевского муниципального округа Олег Борзов.
Ранее Борзов сообщил, что восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних, пострадали при взрыве газового баллона в придорожном кафе на Ставрополье. Предварительной причиной возгорания стал взрыв газового баллона. Пожар был ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.
"По полученным из медицинского учреждения данным, в число пострадавших вошли три работника кафе, в числе которых владелец, получившие травмы и ожоги разной степени тяжести. Они доставлены для лечения в медицинское учреждение", - написал Борзов в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, пострадала семья из пяти человек, которые находились в заведении в качестве посетителей. У них диагностированы ожоги третьей степени тяжести, оказана медицинская помощь, в настоящий момент их жизням ничего не угрожает.