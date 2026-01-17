Экс-советник Трампа назвал шаги Европы по Гренландии смешными

ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Отправка в Гренландию европейских солдат настолько символична, что выглядит смешно, считает бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
"Лучшее, на что можно надеяться, - это что он (Трамп - ред.) вообще об этом не узнает. Сдерживающего эффекта это на него не произведет. Он скажет: "Вот опять европейцы. Они отправляют в Гренландию две упряжки с ездовыми собаками". Я понимаю символику европейских действий, но она настолько символична, что выглядит смешно", - сказал Болтон в интервью австрийской газете die Presse, отвечая на вопрос о возможной реакции Трампа на то, что некоторые европейские страны решили направить в Гренландию несколько своих солдат.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в автономную датскую территорию в рамках операции "Арктическая стойкость" уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия и Словения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.