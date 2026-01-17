Рейтинг@Mail.ru
23:13 17.01.2026 (обновлено: 23:15 17.01.2026)
Экс-советник Трампа назвал шаги Европы по Гренландии смешными
Экс-советник Трампа назвал шаги Европы по Гренландии смешными
в мире
гренландия
дания
сша
дональд трамп
джон болтон
нато
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, джон болтон, нато
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, Джон Болтон, НАТО
Экс-советник Трампа назвал шаги Европы по Гренландии смешными

Болтон: символические шаги Европы в Гренландии выглядят смешно

© AP Photo / Alex BrandonДжон Болтон
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Джон Болтон. Архивное фото
ВЕНА, 17 янв - РИА Новости. Отправка в Гренландию европейских солдат настолько символична, что выглядит смешно, считает бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
"Лучшее, на что можно надеяться, - это что он (Трамп - ред.) вообще об этом не узнает. Сдерживающего эффекта это на него не произведет. Он скажет: "Вот опять европейцы. Они отправляют в Гренландию две упряжки с ездовыми собаками". Я понимаю символику европейских действий, но она настолько символична, что выглядит смешно", - сказал Болтон в интервью австрийской газете die Presse, отвечая на вопрос о возможной реакции Трампа на то, что некоторые европейские страны решили направить в Гренландию несколько своих солдат.
В среду вооруженные силы Дании объявили, что усилят военное присутствие в Гренландии в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО и активизируют тренировочную деятельность на острове. Об отправке военных в автономную датскую территорию в рамках операции "Арктическая стойкость" уже заявили Швеция, Норвегия, Финляндия, Франция, Великобритания, Германия и Словения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Словенский военный - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Словения отправит в Гренландию двух военных на фоне заявлений Трампа
