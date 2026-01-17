Действия Трампа по Гренландии являются законными, заявил постпред США в ООН

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолц заявил, что усилия президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии не нарушают международное право.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.