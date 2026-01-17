Рейтинг@Mail.ru
22:50 17.01.2026
Действия Трампа по Гренландии являются законными, заявил постпред США в ООН
Действия Трампа по Гренландии являются законными, заявил постпред США в ООН
Постпред США при ООН Майк Уолц заявил, что усилия президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии не нарушают международное право. РИА Новости, 17.01.2026
2026
в мире, гренландия, дания, сша, дональд трамп, оон
В мире, Гренландия, Дания, США, Дональд Трамп, ООН
Действия Трампа по Гренландии являются законными, заявил постпред США в ООН

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Постпред США при ООН Майк Уолц заявил, что усилия президента США Дональда Трампа по присоединению Гренландии не нарушают международное право.
"С точки зрения международного права президент Трамп пытается заключить сделку, так же, как это делал президент Труман в 1940-е годы, и так же, как это произошло с Виргинскими островами, которые мы приобрели у Дании за 25 миллионов долларов в XX веке. В этом нет ничего противозаконного, и он делает то, что, по его мнению, необходимо", - сказал Уолц в интервью Fox News.
Трамп в субботу сообщил о введении в феврале пошлины в 10% против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, которая впоследствии увеличится до 25% и будет действовать до заключения сделки о покупке Гренландии США.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
В Германии угрозу Трампа пошлинами назвали признаком слабости Европы
Вчера, 22:09
 
