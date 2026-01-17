Макрон раскритиковал США за угрозы пошлинами из-за Гренландии

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эммануэль Макрон заявил, что угрозы США пошлинами из-за присоединения Франции к учениям в Гренландии недопустимы.
"Европейцы ответят единым и скоординированным образом, если эти угрозы подтвердятся. Мы обеспечим уважение европейского суверенитета", — написал французский президент в соцсети X.
По утверждению Макрона, Франция "привержена принципу суверенитета" государств мира и Уставу ООН и никакие угрозы "не заставят ее отступить" от поддержки Гренландии и Украины.
Сегодня американский лидер Дональд Трамп объявил о введении пошлин против Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за их позиции по Гренландии. Тариф вступит в силу 1 февраля и составит десять процентов, а с июня вырастет до 25. Он будет действовать против всех товаров до "полного и окончательного приобретения Гренландии".
Как утверждает Трамп, Штаты готовы к немедленным переговорам о статусе острова с любыми из перечисленных стран. По его словам, США долгие годы субсидировали Данию и все страны ЕС без какой-либо компенсации с их стороны. Теперь же они якобы "ведут опасную игру", препятствуя осуществлению его притязаний на Гренландию.
Планы Трампа на Гренландию
С начала второго срока президент США не раз заявлял, что Гренландия должна стать частью страны, а после военной операции в Венесуэле Трамп уже откровенно настаивает на этом. Он утверждает, что вокруг этой автономной территории в составе Королевства Дания якобы находятся российские и китайские подводные лодки, тогда как оборона самого острова — лишь две собачьи упряжки.
Это вызвало резкую критику в самой Гренландии, большинство жителей которой, а также представители власти выступили против присоединения к США. Инициатива не получила поддержки и в Европе.
На этой неделе главы МИД Дании и Гренландии встретились с госсекретарем Марко Рубио и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме, но изменить американскую позицию по острову им так и не удалось. А перед переговорами Трамп и вовсе потребовал от Копенгагена "убраться" из Гренландии.
Европейские страны НАТО заявили о готовности направить туда чуть более 30 военных, однако, по словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, и это не повлияет на планы президента США.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ситуацию вокруг Гренландии экстраординарной с точки зрения международного права. Россия считает, что остров принадлежит Дании.