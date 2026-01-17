Рейтинг@Mail.ru
США долгие годы субсидировали Данию и ЕС, заявил Трамп - РИА Новости, 17.01.2026
19:28 17.01.2026 (обновлено: 19:45 17.01.2026)
США долгие годы субсидировали Данию и ЕС, заявил Трамп
США долгие годы субсидировали Данию и ЕС, заявил Трамп - РИА Новости, 17.01.2026
США долгие годы субсидировали Данию и ЕС, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на фоне стремления завладеть Гренландией заявил, что США долгие годы субсидировали Данию и все страны ЕС, не взимая с них пошлин. РИА Новости, 17.01.2026
в мире
сша
дания
евросоюз
дональд трамп
сша
дания
в мире, сша, дания, евросоюз, дональд трамп
В мире, США, Дания, Евросоюз, Дональд Трамп
США долгие годы субсидировали Данию и ЕС, заявил Трамп

Трамп: США долгие годы субсидировали Данию и ЕС, не взимая пошлин

ВАШИНГТОН, 17 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне стремления завладеть Гренландией заявил, что США долгие годы субсидировали Данию и все страны ЕС, не взимая с них пошлин.
"Мы на протяжении многих лет субсидировали Данию, все страны Европейского союза и другие государства, не взимая с них пошлины или какие-либо иные формы компенсации", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
США вводят пошлины против стран Северной Европы из-за Гренландии
