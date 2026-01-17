https://ria.ru/20260117/ssha-2068535406.html
США долгие годы субсидировали Данию и ЕС, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп на фоне стремления завладеть Гренландией заявил, что США долгие годы субсидировали Данию и все страны ЕС, не взимая с них пошлин. РИА Новости, 17.01.2026
