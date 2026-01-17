В США содержат под стражей рекордное число мигрантов, пишет CBS

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) единовременно содержит под стражей 73 тысячи мигрантов по состоянию на текущую неделю, что стало новым рекордом в истории ведомства, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности США.
В ноябре 2025 года CBS сообщал о рекорде в 66 тысячах человек, содержавшихся под стражей ICE.
«
"По состоянию на четверг под стражей ICE по всей стране содержалось около 73 тысяч человек, которым грозит депортация, это самый высокий показатель, зафиксированный ведомством", - сообщает телеканал.
Как отмечается, впервые за 23-летнюю историю ведомства число удерживаемых под стражей превысило 70 тысяч человек.
Согласно сообщению, около 67 тысяч задержанных - это одинокие взрослые люди, которым грозит депортация за предполагаемые нарушения иммиграционного законодательства. В число еще шести тысяч входят семьи с несовершеннолетними детьми. Как указывает телеканал, примерно 34 тысячи задержанных обвинялись в США по уголовным статьям или были осуждены.
В день инаугурации американский лидер Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов. Министерство внутренней безопасности Штатов (МВБ) 29 декабря 2025 года отчиталось, что за прошлый год власти депортировали из государства свыше 2,5 миллионов незаконных мигрантов, добавив, что такие показатели - это только начало.
