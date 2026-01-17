Рейтинг@Mail.ru
В США содержат под стражей рекордное число мигрантов, пишет CBS - РИА Новости, 17.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:53 17.01.2026 (обновлено: 18:09 17.01.2026)
https://ria.ru/20260117/ssha-2068525670.html
В США содержат под стражей рекордное число мигрантов, пишет CBS
В США содержат под стражей рекордное число мигрантов, пишет CBS - РИА Новости, 17.01.2026
В США содержат под стражей рекордное число мигрантов, пишет CBS
Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) единовременно содержит под стражей 73 тысячи мигрантов по состоянию на текущую неделю, что стало новым... РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T17:53:00+03:00
2026-01-17T18:09:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271462_0:269:2583:1722_1920x0_80_0_0_fdc9d70e4b095a4757018119464d591c.jpg
https://ria.ru/20260115/ssha-2067981835.html
https://ria.ru/20251230/gosdep-2065541306.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271462_0:0:2297:1722_1920x0_80_0_0_81269a084ee07ddb3b605346732f41f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
В США содержат под стражей рекордное число мигрантов, пишет CBS

CBS: иммиграционная служба США содержит под стражей рекордные 73 тыс мигрантов

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) единовременно содержит под стражей 73 тысячи мигрантов по состоянию на текущую неделю, что стало новым рекордом в истории ведомства, сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности США.
В ноябре 2025 года CBS сообщал о рекорде в 66 тысячах человек, содержавшихся под стражей ICE.
Сотрудники правоохрательных органов на месте происшествия, где сотрудник службы иммиграционной полиции застрелил нелегала в Миннеаполисе. 15 января 2026 - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
В США полицейский застрелил нелегала, пытавшегося ударить его лопатой
15 января, 09:35
«
"По состоянию на четверг под стражей ICE по всей стране содержалось около 73 тысяч человек, которым грозит депортация, это самый высокий показатель, зафиксированный ведомством", - сообщает телеканал.
Как отмечается, впервые за 23-летнюю историю ведомства число удерживаемых под стражей превысило 70 тысяч человек.
Согласно сообщению, около 67 тысяч задержанных - это одинокие взрослые люди, которым грозит депортация за предполагаемые нарушения иммиграционного законодательства. В число еще шести тысяч входят семьи с несовершеннолетними детьми. Как указывает телеканал, примерно 34 тысячи задержанных обвинялись в США по уголовным статьям или были осуждены.
В день инаугурации американский лидер Дональд Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Соединенных Штатов. Министерство внутренней безопасности Штатов (МВБ) 29 декабря 2025 года отчиталось, что за прошлый год власти депортировали из государства свыше 2,5 миллионов незаконных мигрантов, добавив, что такие показатели - это только начало.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Госдеп признал массовую миграцию угрозой суверенитету, пишут СМИ
30 декабря 2025, 01:42
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала