Силы Нацгвардии останутся в Вашингтоне до конца года, сообщил ABC

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Развернутые в Вашингтоне служащие национальной гвардии США останутся в городе до конца 2026 года, сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальных лиц.
"Солдаты национальной гвардии останутся развернуты в Вашингтоне до конца года", - отмечает телеканал.
В то же время источник заявил телеканалу, что сроки пребывания нацгвардейцев в американской столице могут быть сокращены по решению президента США Дональда Трампа.
По данным телеканала, в Вашингтоне сейчас развернуто около 2,4 тысячи членов нацгвардии. Кроме военных из самого Вашингтона, в город стянуты силы из прореспубликанских штатов, включая Флориду, Южную Каролину, Джорджию и Огайо.
Телеканал напоминает, что ранее служащие нацгвардии были выведены из Лос-Анджелеса и Чикаго после того, как верховный суд США постановил, что у Трампа нет достаточных оснований для их задействования там.