Силы Нацгвардии останутся в Вашингтоне до конца года, сообщил ABC
17:32 17.01.2026 (обновлено: 18:06 17.01.2026)
Силы Нацгвардии останутся в Вашингтоне до конца года, сообщил ABC
Силы Нацгвардии останутся в Вашингтоне до конца года, сообщил ABC - РИА Новости, 17.01.2026
Силы Нацгвардии останутся в Вашингтоне до конца года, сообщил ABC
Развернутые в Вашингтоне служащие национальной гвардии США останутся в городе до конца 2026 года, сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальных лиц. РИА Новости, 17.01.2026
в мире
сша
флорида
дональд трамп
сша
флорида
в мире, сша, флорида, дональд трамп
В мире, США, Флорида, Дональд Трамп
Силы Нацгвардии останутся в Вашингтоне до конца года, сообщил ABC

ABC: развернутые в Вашингтоне нацгвардейцы останутся в городе до конца 2026 года

© Фото : U.S. Army / Kevin ValentineАмериканские военные и сотрудники Национальной гвардии
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© Фото : U.S. Army / Kevin Valentine
Американские военные и сотрудники Национальной гвардии. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Развернутые в Вашингтоне служащие национальной гвардии США останутся в городе до конца 2026 года, сообщает телеканал ABC со ссылкой на официальных лиц.
"Солдаты национальной гвардии останутся развернуты в Вашингтоне до конца года", - отмечает телеканал.
Протесты против ICE в США из-за убийства женщины - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Трамп пообещал жителям Миннесоты день расплаты и возмездия
13 января, 17:27
В то же время источник заявил телеканалу, что сроки пребывания нацгвардейцев в американской столице могут быть сокращены по решению президента США Дональда Трампа.
По данным телеканала, в Вашингтоне сейчас развернуто около 2,4 тысячи членов нацгвардии. Кроме военных из самого Вашингтона, в город стянуты силы из прореспубликанских штатов, включая Флориду, Южную Каролину, Джорджию и Огайо.
Телеканал напоминает, что ранее служащие нацгвардии были выведены из Лос-Анджелеса и Чикаго после того, как верховный суд США постановил, что у Трампа нет достаточных оснований для их задействования там.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Суд разрешил ICE операцию в "коррумпированной" Миннесоте, заявил Трамп
15 января, 15:44
 
В миреСШАФлоридаДональд Трамп
 
 
