Торговый дефицит США при Трампе упал до минимума почти за пять лет

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Торговый дефицит США во время второй администрации Дональда Трампа сократился до минимальной суммы с 2021 года, выяснило РИА Новости по американским статданным. Улучшить торговые показатели страны удалось с помощью введения пошлин на импорт, рассказали агентству в "Эксперт РА".

Первый год пребывания Трампа в Белом доме как 47-го президента США подойдет к концу 20 января. Визитной карточкой его политики стал протекционизм и тарифные войны, которые сказались на торговле страны.

Так, торговый дефицит США в октябре 2025 года составил 71,4 миллиарда долларов против 112,1 миллиарда годом ранее при уходящем с поста президента Джо Байдене . Таким образом, за год дефицит сократился на 36%.

При этом улучшение торговой динамики происходило на фоне восстановления экспортного роста. Поставки американских товаров на мировой рынок при Трампе увеличились в октябре 2025 года до 202,8 миллиарда долларов. Таким образом, экспорт Штатов вырос на 8,5% в месячном выражении и уже сразу на 14,7% - в годовом.

Также сократилась и сумма ввозимых в США товаров - до 274,2 миллиарда долларов в октябре против 288,8 миллиарда в том же месяце 2024 года.

"Сокращение торгового дефицита было обусловлено прежде всего фактором тарифов", - объяснил РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам " Эксперт РА " Кирилл Лысенко.