Торговый дефицит США при Трампе упал до минимума почти за пять лет - РИА Новости, 17.01.2026
15:27 17.01.2026
Торговый дефицит США при Трампе упал до минимума почти за пять лет
Торговый дефицит США при Трампе упал до минимума почти за пять лет
Торговый дефицит США во время второй администрации Дональда Трампа сократился до минимальной суммы с 2021 года, выяснило РИА Новости по американским статданным. РИА Новости, 17.01.2026
2026-01-17T15:27:00+03:00
2026-01-17T15:27:00+03:00
Торговый дефицит США при Трампе упал до минимума почти за пять лет

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Торговый дефицит США во время второй администрации Дональда Трампа сократился до минимальной суммы с 2021 года, выяснило РИА Новости по американским статданным. Улучшить торговые показатели страны удалось с помощью введения пошлин на импорт, рассказали агентству в "Эксперт РА".
Первый год пребывания Трампа в Белом доме как 47-го президента США подойдет к концу 20 января. Визитной карточкой его политики стал протекционизм и тарифные войны, которые сказались на торговле страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Нефтяная "мясорубка" Трампа поставлена на паузу
08:00
Так, торговый дефицит США в октябре 2025 года составил 71,4 миллиарда долларов против 112,1 миллиарда годом ранее при уходящем с поста президента Джо Байдене. Таким образом, за год дефицит сократился на 36%.
При этом улучшение торговой динамики происходило на фоне восстановления экспортного роста. Поставки американских товаров на мировой рынок при Трампе увеличились в октябре 2025 года до 202,8 миллиарда долларов. Таким образом, экспорт Штатов вырос на 8,5% в месячном выражении и уже сразу на 14,7% - в годовом.
Также сократилась и сумма ввозимых в США товаров - до 274,2 миллиарда долларов в октябре против 288,8 миллиарда в том же месяце 2024 года.
"Сокращение торгового дефицита было обусловлено прежде всего фактором тарифов", - объяснил РИА Новости аналитик по суверенным и региональным рейтингам "Эксперт РА" Кирилл Лысенко.
При этом замедленная траектория смягчения денежно-кредитной политики, в свою очередь, сдерживала расширение импорта, соответственно, и действовала в пользу сокращения дефицита торгового баланса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп пригрозил пошлинами странам, не согласным с его планами по Гренландии
Вчера, 18:49
 
В миреСШАДональд ТрампДжо БайденЭксперт РА
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
