Суд в Миннесоте ограничил полномочия агентов службы ICE

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Суд Миннесоты ограничил полномочия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Федеральным агентам настоящим запрещается... применять перцовый спрей или аналогичные нелетальные средства, а также инструменты разгона толпы против лиц, которые участвуют в мирной и не создающей препятствий протестной деятельности", - говорится в документе.