07:25 17.01.2026
Суд в Миннесоте ограничил полномочия агентов службы ICE
Суд в Миннесоте ограничил полномочия агентов службы ICE

РИА Новости: суд в Миннесоте ограничил полномочия агентов службы ICE

© REUTERS / Ryan Murphy Полиция в Миннеаполисе на фоне протестов против действий иммиграционной полиции
© REUTERS / Ryan Murphy
Полиция в Миннеаполисе на фоне протестов против действий иммиграционной полиции. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Суд Миннесоты ограничил полномочия агентов службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE), следует из судебного документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
"Федеральным агентам настоящим запрещается... применять перцовый спрей или аналогичные нелетальные средства, а также инструменты разгона толпы против лиц, которые участвуют в мирной и не создающей препятствий протестной деятельности", - говорится в документе.
Согласно постановлению, агентам также нельзя задерживать мирных протестующих.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявила, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
