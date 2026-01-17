Рейтинг@Mail.ru
В США призвали раздавить европейский контингент в Гренландии, как жуков
07:17 17.01.2026 (обновлено: 13:52 17.01.2026)
В США призвали раздавить европейский контингент в Гренландии, как жуков
В США призвали раздавить европейский контингент в Гренландии, как жуков - РИА Новости, 17.01.2026
В США призвали раздавить европейский контингент в Гренландии, как жуков
В США впечатлены скромным военным контингентом, который европейские страны посылают на защиту Гренландии, и способны раздавить его, как жуков, заявил... РИА Новости, 17.01.2026
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В США впечатлены скромным военным контингентом, который европейские страны посылают на защиту Гренландии, и способны раздавить его, как жуков, заявил американский журналист Грег Гатфилд в эфире своей программы на телеканале Fox News.
"Назревает война из-за Гренландии. Европейские войска из нескольких стран НАТО прибыли туда, чтобы противостоять потенциальному захвату этой обширной территории Америкой. Что же они собираются делать — с их небольшими армиями? Они посылают лишь десятки человек. Давайте раздавим их, как жуков, говорю я. Раздавите их, как жуков!" — призвал он.

Гренландия входит в состав Датского Королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны — участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
В пятницу Трамп заявил, что может ввести пошлины против стран, не согласных с притязаниями Вашингтона.
