Минюст США расследует дело о сговоре чиновников Миннесоты, пишут СМИ

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Министерство юстиции США проводит расследование в отношении должностных лиц Миннесоты, включая губернатора Тима Уолца, по обвинению в сговоре с целью воспрепятствовать работе служащих иммиграционной службы (ICE), сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
"Министерство юстиции проводит расследование в отношении должностных лиц Миннесоты, включая губернатора Тима Уолца и мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея, по обвинению в сговоре с целью воспрепятствовать работе федеральных иммиграционных агентов", - говорится в публикации.
Помощница американского министра внутренней безопасности (МВБ) Тришия Маклафлин ранее заявила, что во время операции службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) в Миннеаполисе вспыхнули беспорядки, одна из участниц попыталась наехать автомобилем на сотрудников ведомства. По ее словам, офицер ICE, опасаясь за жизни коллег, открыл огонь, в результате чего нападавшую смертельно ранили. По данным американских СМИ, жертву звали Рене Николь Гуд. Ей было 37 лет, у нее остались трое детей.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс 7 января выразил поддержку действиям сотрудников службы иммиграционного и таможенного контроля и обратился к нападавшим, пообещав, что федеральные власти будут действовать еще решительнее для обеспечения верховенства закона. Однако мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей после трагического инцидента потребовал от ICE "убираться к черту" из города, а также назвал версию федералов о самообороне "чушью". В свою очередь, губернатор штата Тим Уолц 8 января распорядился привести национальную гвардию штата в состояние повышенной готовности.