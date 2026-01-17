Рейтинг@Mail.ru
США готовы продавать венесуэльскую нефть по 45 долларов за баррель - РИА Новости, 17.01.2026
03:45 17.01.2026
США готовы продавать венесуэльскую нефть по 45 долларов за баррель
США готовы продавать венесуэльскую нефть по 45 долларов за баррель
Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что Вашингтон готов продавать венесуэльскую нефть по 45 долларов за баррель. РИА Новости, 17.01.2026
США готовы продавать венесуэльскую нефть по 45 долларов за баррель

Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт заявил, что Вашингтон готов продавать венесуэльскую нефть по 45 долларов за баррель.
Президент США Дональд Трамп ранее обещал, что переданная Каракасом нефть будет продаваться США по рыночным ценам. По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent закрылись в пятницу на отметке 64,13 доллара за баррель.
"Теперь мы можем продать эту нефть сегодня… Они получат 45 долларов за нефть", - цитирует агентство Рейтер слова Райта.
Отмечается, что до захвата Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро Каракас получал приблизительно 31 доллар за баррель.
По словам Райта, США хранят выручку от продажи венесуэльской нефти на счетах в Катаре, принадлежащих Штатам.
