МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВС России освободили населенные пункты Приволье в Донецкой Народной Республике и Прилуки в Запорожской области, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Российская ПВО за сутки сбила 214 беспилотников, шесть реактивных снарядов HIMARS и две управляемые ракеты "Нептун".

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 558 БПЛА, 645 ЗРК, 27 170 танков и других боевых бронированных машин, 1 642 боевые машины РСЗО, 32 634 орудия полевой артиллерии и минометов, 52 076 единиц специальной военной автомобильной техники.

Новости с ЛБС

Российские военнослужащие форсировали реку Гайчур, используя подручные средства и фактор внезапности, при освобождении населенного пункта Жовтневое в Запорожской области , рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Чистый".

Беженец из Красноармейска ДНР , пожелавший не раскрывать свое имя, рассказал РИА Новости, как был вынужден из-за постоянных атак дронов ВСУ хоронить погибших соседей во дворах их же домов.

Сержант российских ВС Дмитрий Абрамов сбил два украинских FPV-дрона, атаковавших эвакуируемых российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.

Подлость ВСУ

Украинские операторы БПЛА заминировали подвал жилого многоквартирного дома в Димитрове в ДНР до освобождения города ВС РФ, рассказал РИА Новости беженец Андрей Дыченко.

Мужчину принудительно мобилизовали сотрудники украинского военкомата прямо на катке в Одессе , сообщило в субботу украинское издание " Страна. ua " со ссылкой на местные сообщества.

