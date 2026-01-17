Спецоперация, 17 января: ВС РФ освободили Приволье и Прилуки

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ВС России освободили населенные пункты Приволье в Донецкой Народной Республике и Прилуки в Запорожской области, сообщило в субботу Минобороны РФ.
Российская ПВО за сутки сбила 214 беспилотников, шесть реактивных снарядов HIMARS и две управляемые ракеты "Нептун".
© ИнфографикаКарта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.01.2026
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.01.2026
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 109 558 БПЛА, 645 ЗРК, 27 170 танков и других боевых бронированных машин, 1 642 боевые машины РСЗО, 32 634 орудия полевой артиллерии и минометов, 52 076 единиц специальной военной автомобильной техники.
Новости с ЛБС
Российские военнослужащие форсировали реку Гайчур, используя подручные средства и фактор внезапности, при освобождении населенного пункта Жовтневое в Запорожской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Чистый".
Беженец из Красноармейска в ДНР, пожелавший не раскрывать свое имя, рассказал РИА Новости, как был вынужден из-за постоянных атак дронов ВСУ хоронить погибших соседей во дворах их же домов.
Сержант российских ВС Дмитрий Абрамов сбил два украинских FPV-дрона, атаковавших эвакуируемых российских военнослужащих, сообщило Минобороны РФ.
Новое требование Киева поразило Орбана
Вчера, 16:07
Подлость ВСУ
Украинские операторы БПЛА заминировали подвал жилого многоквартирного дома в Димитрове в ДНР до освобождения города ВС РФ, рассказал РИА Новости беженец Андрей Дыченко.
Мужчину принудительно мобилизовали сотрудники украинского военкомата прямо на катке в Одессе, сообщило в субботу украинское издание "Страна. ua" со ссылкой на местные сообщества.
Мирного жителя ранили в Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ, "скорая" доставляла его в больницу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Рождественский Хоровой собор
В Главном храме ВС Российской Федерации в Подмосковье состоялся V-й юбилейный Рождественский Хоровой собор, который объединил восемь гражданских и военных хоровых коллективов, более 300 певчих и свыше 3,5 тысяч зрителей, среди которых - военнослужащие-участники специальной военной операции и члены их семей, отметило Минобороны России. Рождественский Хоровой собор - традиционное событие, которое призвано приобщить участников и гостей к многовековым традициям православия и русской духовной музыкальной культуры, а также обратиться к идеологии служения Отечеству через развитие литургической певческой культуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18