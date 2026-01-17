https://ria.ru/20260117/spetsoperatsiya-2068459280.html
ВС России уничтожили группу ВСУ, пытавшуюся вывезти HIMARS
Российские войска ликвидировали группу ВСУ, пытавшуюся вывезти подбитую в Черниговской области РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 17.01.2026
