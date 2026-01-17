https://ria.ru/20260117/spetsoperatsiya-2068459146.html
ВСУ испытывают острую нехватку БПЛА в Сумской области
Острую нехватку БПЛА испытывает 119-я бригада территориальной обороны ВСУ в Сумской области, волонтеры отказывают им в оказании помощи, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.01.2026
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
в мире
сумская область
РИА Новости: волонтеры отказались снабжать дронами 119-ю бригаду ВСУ